Ocupación al alza, paro a la baja

Si, como tantas veces se ha escuchado, la mejor política social es la creación de empleo, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y el balance del año pasado no pude ser más halagüeño, después de que nuestro país haya logrado reducir la tasa del paro al 9,93%, situándose por debajo del nivel del 10% por primera vez desde el año 2008, el primer año de la crisis financiera que ha costado casi dos décadas recuperar.

Los buenos datos del mercado laboral, como en el caso de la macroecononomía y la dificultad para la transmisión de sus efectos a la economía familiar, no ocultan que aún hay déficits que superar que nos alejen definitivamente del furgón de cola europeo en materia de empleo. Así, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 23% en el cuarto trimestre, el mínimo desde la crisis, pero todavía supone un umbral muy elevado, o que el número de familias con todos sus miembros en paro haya bajado en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300, un ritmo de descenso menor que el del pasado año, y de hecho, pese al retroceso de la tasa de paro, la mejoría ha sido menor que los años precedentes.

Tan importante como la reducción de la tasa de paro es el dato de ocupación, con el crecimiento de 605.400 personas el año pasado (299.200 hombres y 306.200 mujeres), que eleva la cifra a los 22.463.300 ocupados, nuevo máximo histórico, y al mismo tiempo el paro se redujo en 118.400 personas hasta los 2.477.100 desempleados, pero esa disminución es menor que en los dos últimos años.

La fortaleza del mercado laboral deriva también de que la población activa se sitúa cerca de los 25 millones de personas tras incrementarse en casi medio millón en el último ejercicio con una incorporación de 487.100 nuevos activos. Otro aspecto positivo, en este caso relativo a la calidad del empleo, es que los datos de la EPA muestran que el empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas en los doce últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 30.700. Además, el empleo asalariado indefinido ascendió en 547.500 personas y el temporal en 22.400.

El conjunto de la EPA revela también un dato muy destacado que contribuye a desmentir la especie de que sobre todo crece el empleo público, y sin embargo, la mayor parte del crecimiento de la ocupación en 2025 se produjo en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público, Por lo tanto el sector privado supone un aumento de casi el 92% del aumento y alcanza ya los 18,81 millones de ocupados.

A expensas de lo que ocurra con la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno y su repercusión en el mercado laboral en nuestro país trabajan 3,58 millones de extranjeros, con un crecimiento de 258.000 en el último año, que representan el 15,9% de la fuerza laboral pero si se suman los trabajadores con doble nacionalidad, la proporción sube al 21,4%. Ni la entrada de nuevos trabajadores emigrantes, ni las subidas persistentes del Salario Mínimo Interprofesional han tenido un efecto negativo en la buena evolución del mercado laboral.

Buenos datos económicos, buenos datos de empleo con mayor estabilidad e incluso mejoría en los sueldos, sin embargo, su repercusión en la vida de la gente no termina de reflejarse de una forma determinante, porque el incremento de los precios y los problemas relacionados con la conciliación o el aumento de jornadas sin retribuir influyen en la calidad del empleo, o por la persistencia del paro de larga duración.