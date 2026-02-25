Muere Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F, a los 93 años

El teniente coronel Antonio Tejero, autor del intento del golpe de Estado del 23F, ha muerto a los 93 años de edad. El fallecimiento del militar trasciende horas después de que el Gobierno haya desclasificado los documentos del 23F. Así lo ha informado la abogada de la familia, Ángeles Cañizares.

La desclasificación de documentos oficiales, 45 años después del intento de golpe de Estado de 1981, incluía documentos inéditos que relacionaban directamente al militar, como la reacción de Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel. Las grabaciones de sus conversaciones telefónicas durante aquellas horas críticas dibujan un escenario de soledad, engaño y una profunda amargura hacia la cúpula militar. Para Díez Pereira, el asalto al Congreso no fue una acción aislada de un "loco", como se llegó a calificar a su marido, sino una operación que contaba con un respaldo jerárquico que finalmente se evaporó. En las escuchas, se percibe una queja recurrente: "Me lo han dejado tirado como una colilla, me lo han dejado solo, me lo han engañado".

Un militar marcado por el 23F

Antonio Tejero Molina (Málaga, 1932) es un ex teniente coronel de la Guardia Civil, conocido principalmente por ser la cara visible del intento de golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981 (23-F).

El golpe del 23F Durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, Tejero asaltó el Congreso de los Diputados junto a 250 guardias civiles, manteniendo secuestrados a los 350 parlamentarios durante más de 17 horas. El golpe, coordinado con militares como Milans del Bosch y Alfonso Armada, fracasó tras el mensaje televisado del Rey Juan Carlos I en defensa de la Constitución. Tejero se rindió el 24 de febrero.

Antecedentes: Ya había participado en 1978 en la "Operación Galaxia", otra intentona golpista por la que cumplió siete meses de prisión.

Sentencia: Tras el 23-F, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar. Salió en libertad condicional en 1996 tras cumplir la mitad de la pena.

Desde su salida de prisión ha mantenido un perfil bajo, aunque ha reaparecido puntualmente para criticar el nacionalismo catalán y los pactos del Gobierno con partidos independentistas. Su última aparición pública destacada fue en 2019, durante la reinhumación de Francisco Franco en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.