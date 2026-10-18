Muere el bailarín gallego Xián Martínez Miguel a los 30 años

El bailarín y coreógrafo vigués Xián Martínez Miguel ha muerto a los 30 años en Barcelona. Su muerte ha provocado numerosas muestras de pesar, entre ellas la del colegio Compañía de María de Vigo, donde estudió.

El centro expresó su tristeza a través de sus redes sociales, donde reconoció que les cuesta encontrar palabras para despedir a su antiguo alumno, que "se ha ido demasiado pronto, dejando un vacío imposible de expresar con palabras".

La comunidad educativa trasladó también todo su cariño a la familia, los amigos y las personas que tuvieron la oportunidad de compartir momentos con él. "Xián, siempre formarás parte de nuestra historia y de nuestra familia", señalaron desde el colegio, que destacó la huella que deja en la institución.

Una trayectoria internacional

Nacido en Vigo en 1996, Martínez se formó en danza en Madrid y trabajó con compañías e instituciones internacionales, como Dantzaz, la Ópera de Lille y la Staatsoper de Berlín. También colaboró con artistas como Sol Picó y Toni Mira.

En 2020 impulsó iXa, una compañía de danza contemporánea con la que desarrolló diferentes proyectos coreográficos. Entre sus trabajos figuran NIK·EU, que presentó en Vigo en febrero de 2025, y A espera do baleiro, estrenada el pasado septiembre en colaboración con entidades de Galicia y Portugal.

Su carrera combinó la interpretación, la coreografía y la dirección artística, con propuestas que abordaban cuestiones como la soledad, la memoria y las relaciones humanas.