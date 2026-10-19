¿Quién se acuerda ya de los incendios del verano? Estamos en precampaña electoral y la vivienda, junto con la situación de Ceuta, ocupa casi todo el espacio político. Mientras tanto, en pleno octubre, las temperaturas siguen muy por encima de los valores habituales.

Las lluvias esperadas este otoño harán crecer la masa forestal. Si la próxima primavera y el verano vuelven a ser excepcionalmente cálidos, podríamos repetir escenas tan luctuosas como las de los últimos años. El cambio climático no es una amenaza futura: es una realidad que exige prevención, gestión del territorio y acuerdos estables. Sin embargo, la agenda política sigue el guion de la noticia del día: hoy, la vivienda; dentro de unas semanas, la sanidad; después, otro asunto. Los problemas estructurales de la ciudadanía quedan aparcados según los intereses del momento. Si esta campaña se celebrara en julio, los incendios serían el tema central; en agosto, Ceuta; y así sucesivamente.

España ha vuelto a registrar una temporada devastadora, con más de 300.000 hectáreas quemadas hasta mediados de octubre. No basta con lamentarlo cuando arde el monte: hay que recordar, planificar y actuar cuando las cámaras se han ido. Mientras no exista voluntad de consenso para resolver los problemas reales, el “don erre que erre” seguirá instalado en la política de este país.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)