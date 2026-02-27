Muere Bobby J Brown, actor de The Wire, en el incendio de un granero

El actor de 62 años, Bobby J Brown, falleció este jueves en Maryland tras inhalar humo y sufrir lesiones térmicas cuando se encontraba en un granero que terminó incendiado

Brown tuvo su papel más conocido en la serie The Wire interpretando al policía Bobby Brown, durante doce capítulos, miembro del Distrito Oeste de Baltimore, ficción estrenada en 2002 que retrata distintos ámbitos de la ciudad, desde la policía hasta la política y el entorno social.

El accidente se produjo cuando Brown se encontraba dentro arrancando un vehículo que minutos después se encendió en llamas provocando el incendio y la llamada de ayuda a su familia. Su mujer acudió a su ayuda con un extintor pero no pudo acceder debido a las llamas y sufrió algunas quemaduras.

Fue uno de sus hijos quien dio a conocer la noticia del fallecimiento.

Estoy consternado y entristecido. Era un gran actor y una gran persona. Estaba totalmente dedicado a la interpretación y fue un placer trabajar con él”, declaró su representante, Albert Bramante, a TMZ medio estadounidense.