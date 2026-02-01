Muere el cómico Fernando Esteso por una insuficiencia respiratoria a los 80 años

Fernando Esteso Allué (Zaragoza, 16 de febrero de 1945 - Valencia, 1 de febrero de 2026) ha muerto en el hospital La Fe de València a los 80 años de edad a causa de una insuficiencia respiratoria.

Fernando Esteso fue uno de los grandes humoristas y actores del panorama del cine, la televisión y el teatro español. Proveniente de una familia de artistas itinerantes, comenzó muy joven en el espectáculo como payaso junto a su padre, y tras instalarse en Madrid en la década de 1960 se consolidó como actor y cómico.

Su nombre quedó grabado en la memoria popular por su célebre dúo cómico con Andrés Pajares, con quien protagonizó una serie de comedias de gran éxito entre finales de los 70 y principios de los 80, como Los bingueros, Los liantes o Todos al suelo. Estas películas, dirigidas en muchos casos por Mariano Ozores, marcaron una era del humor desenfadado en el cine español y le convirtieron en un rostro inconfundible para varias generaciones.

Además de su labor en el cine, Esteso desarrolló una carrera como cantante humorístico con canciones populares como “La Ramona” o “El Bellotero pop”, y también trabajó en televisión y teatro, demostrando versatilidad y carisma.

A lo largo de su vida profesional se caracterizó por su sentido del humor, su entrega a la comedia y el cariño del público que lo siguió durante décadas. Su figura permanecerá en la memoria del entretenimiento español como un símbolo de alegría y risas.