Muere "Davile", el letrista del grupo Los Delinqüentes

David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido de humor, en su lucha contra una larga enfermedad. La pasada madrugada, en el hospital, a sus 50 años, descansó en paz”, añadieron ayer los integrantes de esta mítica banda “garrapatera” surgida en Jerez de la Frontera (Cádiz) en los años 90.

Davile era cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones de Los Delinqüentes como “Tabanquero”, “Amor Plutónico” o “Pirata del Estrecho”.

“Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo”, le han despedido sus compañeros Marcos “El Canijo de Jerez”, Diego Pozo “Ratón” y Manu Benítez.

Por su parte, el Canijo de Jerez, integrante de Los Delinqüentes en sus inicios junto a Migue Benítez y Diego Pozo, escribió en su Instagram el haberse quedado “roto” al conocer la noticia de su muerte, que le pilló mirando mariposas en una granja de Tailandia.

“Me quedé roto mirando el vacío hasta que las mariposas volvieron a captar mi atención. Me gusta pensar que una de aquellas mariposas era er Davile saludándome y brillando entre todas”, ha comentado el cantante, quien ha asegurado ser “muy duro” vivir esto “lejos” y sin poder despedirse de su amigo.