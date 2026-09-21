Muere el exalcalde de Mos Justo José González Ballesta
OBITUARIO
Justo José González Ballesta, el histórico regidor que gobernó Mos durante más de una década muere a los 74 años, dejando el recuerdo de un "mentor y amigo" para la actual alcaldesa, Nidia Arévalo
El exalcalde de Mos (Pontevedra) Justo José González Ballesta ha muerto este lunes a los 74 años de edad, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.
Regidor de la localidad pontevedresa entre 1986 y 1989 y entre 1991 y 1997, el propio gobierno local ha trasladado su cariño a la familia, amigos y a todos los que compartieron con él "años de vida y compromiso con Mos".
"Hoy me despido de Justo con una enorme tristeza. Para mí fue mucho más que un exalcalde de Mos. Fue un amigo, un mentor y una de esas personas que sabes que siempre están ahí cuando necesitas hablar, pedir consejo o simplemente compartir una preocupación", ha clamado la actual alcaldesa, Nidia Arévalo, en Instagram.
"Voy a recordar siempre su generosidad, su confianza y esa manera tan suya de estar pendiente de los demás. Tuve la suerte de aprender de él y de compartir muchos momentos que guardaré conmigo", ha sentenciado Arévalo.
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