Cinco heridos en un accidente con tres vehículos implicados en la A-55 a su paso por Mos

Cinco personas resultaron heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-55, a la altura del municipio pontevedrés de Mos, en la parroquia de Tameiga.

El siniestro se produjo en el kilómetro 10 de la vía, que conecta Vigo con la frontera portuguesa, y en él se vieron implicados tres vehículos.

Según informó el 112 Galicia, la alerta se recibió a las 15.20 horas a través del sistema de llamada automática de emergencia de un teléfono móvil. Tras contactar con el propietario del dispositivo, este comunicó que acababan de sufrir un accidente y que había varias personas heridas. Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un amplio operativo en el que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el GES de Mos.

Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender a los ocupantes de los vehículos implicados y garantizar la seguridad en la zona del accidente.

Tres trasladados al hospital

Según la información facilitada posteriormente por los servicios sanitarios, el balance final del siniestro fue de cinco personas heridas.

Dos de los afectados fueron atendidos en el propio lugar del accidente, mientras que otras tres personas tuvieron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir asistencia médica.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los heridos ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas. Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.