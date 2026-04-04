Muere el extorero Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en La Malagueta

Una trágica noticia ha sacudido al mundo del toreo este sábado en Málaga. El torero retirado Ricardo Ortiz ha muerto tras ser embestido por un toro en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta.

Según la información difundida por la Fundación Toro de Lidia, el suceso tuvo lugar mientras Ortiz se encontraba trabajando en las instalaciones previas a un festejo. Por causas que aún se investigan, el animal lo embistió mortalmente, provocándole heridas de extrema gravedad.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La noticia ha generado una fuerte conmoción en el ámbito taurino, donde Ricardo Ortiz era una figura conocida tras su etapa como torero y su posterior dedicación profesional en plazas de toros.

Diversas personalidades del sector han expresado su pesar por lo ocurrido, destacando la experiencia y el compromiso de Ortiz con la tauromaquia. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.