Muere Gerald James Paddio, exjugador del COB y la NBA, a los 60 años en un accidente de tráfico

Gerald James Paddio, exjugador de la NBA y figura destacada del baloncesto universitario estadounidense en los años ochenta, murió a los 60 años en un accidente de tráfico en Rayne, Luisiana. Su muerte ha conmocionado a la comunidad deportiva, especialmente a la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), donde su nombre quedó ligado para siempre a una de las etapas más brillantes del programa de baloncesto.

Nacido en Lafayette en 1965 y criado en Rayne, Paddio destacó desde joven por su talento atlético. Tras formarse en Kilgore College y Seminole State, donde fue elegido All-American de primer equipo en la NJCAA, dio el salto a UNLV en 1986. Bajo la dirección de Jerry Tarkanian, se convirtió en una pieza esencial del equipo que alcanzó la Final Four de 1987. Su capacidad anotadora, su versatilidad como alero y su sangre fría en los momentos decisivos lo convirtieron en uno de los jugadores más recordados de aquella generación. Entre sus actuaciones más emblemáticas figura su serie de cuatro triples consecutivos en la remontada ante Iowa en el Elite Eight de 1987, así como el triple sobre la bocina que dio la victoria a los Rebels frente a Temple en el Madison Square Garden en 1986.

En su última temporada universitaria fue el máximo anotador del equipo, promediando cerca de 20 puntos por partido. Su rendimiento lo llevó a ser elegido en el Draft de la NBA de 1988 por los Boston Celtics. Aunque no llegó a debutar con ellos, sí disputó tres temporadas en la liga, repartidas entre Cleveland Cavaliers, Seattle SuperSonics, Indiana Pacers, New York Knicks y Washington Bullets. Su mejor campaña llegó en 1990‑91 con Cleveland, donde participó en 70 partidos y promedió más de siete puntos por encuentro.

Tras su etapa en la NBA, Paddio inició una extensa carrera internacional que se prolongó durante más de una década y media. En España jugó en Zaragoza y en Ourense durante cinco partidos en la temporada 1995-1996, también en Italia, Francia, Israel, Japón, México, Argentina y Líbano, entre otros destinos.