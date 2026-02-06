Muere Gustavo Lamas, ¡Hasta luego, compañero!

El pasado 4 de febrero, a las 5:30 de la de España, 12:30 hora venezolana, nos decía hasta luego nuestro amigo, gallego, venezolano, Gustavo Lamas, natural de Ourense, con raíces en O Pereiro de Aguiar, donde pasó parte de su juventud.

De Ourense se fue a Santiago, donde se licenció en Medicina y más tarde en Oftalmología, siendo allí donde conoció a su compañera de vida, María Felicia (Feli). Para todos los que tuvimos la suerte de conocerlo fue un gran amigo, compañero de vida, padre, abuelo, bisabuelo. Se fue una parte de nuestra vida, anécdotas, momentos inolvidables, ya que desde que decidió ejercer su actividad en Venezuela nunca se olvidó de visitar sus padres en España, el doctor Félix Lamas, y a su mamá doña María, llevando a esta sus últimos años a Venezuela. En Pereiro era conocido por “Tavin”, localidad que a pesar de la falta de sus padres visitaba todos los años.

Hoy todos los que lo queremos lo lloramos, y echamos en falta a él y a sus mensajes mañaneros. Podría decir muchas cosas más, y todas buenas, pero ahora solo te digo hasta luego, mi querido y viejo amigo.

Chao compañero, Un beso a toda la familia.