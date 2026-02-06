Cerca de 100 tractoristas irrumpen en la Subdelegación del Gobierno de Ourense por multas de hasta 3.000 euros

Los tractoristas interrumpen en la Subdelegación del Gobierno en Ourense por las multas de hasta 3.000 euros.

En torno a las 12:00 horas de este viernes, un grupo de unos cien tractoristas, previamente concentrados en la Delegación de la Xunta, irrumpió en la Subdelegación del Gobierno de Ourense al estilo “asalto al Capitolio".

La invasión de los manifestantes a la sede llega en un momento marcado por la tensión, coincidiendo con la llegada de las primeras multas, de hasta 3.000 euros por cada tractor. Aunque no es el único motivo, ya que achacan una desatención de las instituciones gubernamentales. "Nin te reciben e póñente multas", clamó José Ángel Quintas, ganadero de Xinzo de Limia.

El grupo de agricultores y ganaderos entró en el edificio haciendo jaleo y, según testigos, con una actitud intimidante y agresiva, por lo que la Policía Nacional cerró las puertas de la Subdelegación, permitiendo entrar solamente a funcionarios que trabajan en el lugar.

Tras cerca de una hora de concentración, el organismo accedió a mantener una reunión con el sector. Un representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, Javier Losada, y el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, arrancaron un encuentro en torno a las 13:00 horas.

A las 13:35 horas llegó a la Subdelegación un convoy de siete furgones blindados ante la ocupación del edificio.

Nuevas movilizaciones

Pese a este nuevo movimiento del gremio, el corte a la A-52, entre los kilómetros 188 y 193, sigue vigente, cumpliendo ya su octavo día consecutivo, y no descartan seguir realizando algún que otro bloqueo puntual en la N-525, como los acontecidos durante la última semana.

Así a todo, indican que la idea principal no es seguir su boicot en el entorno de Xinzo de Limia, sino dirigirse al Gobierno y materializar su plan principal: mantener una reunión con el Ministerio de Agricultura. Otro de los motivos principales de esta irrupción a la Subdelegación, como antesala a dirigirse a Madrid.

La movilización a la capital ya tiene fecha y el próximo miércoles 11 de febrero, según los ganaderos, un grupo del sector se dirigirá a la capital para unirse a unos 1.500 tractores, en una de las mayores manifestaciones desde que arrancó la protesta.