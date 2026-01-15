Muere Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, a los 83 años en la Zarzuela

El Palacio de la Zarzuela se ha teñido de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento de Irene de Grecia, hermana menor de la Reina Emérita Sofía y del fallecido rey Constantino II. A las 11:40 de la mañana, la princesa ha muerto a los 83 años de edad, víctima de un deterioro cognitivo progresivo que en los últimos meses había limitado drásticamente su vida pública.

Según fuentes de la Casa del Rey, Doña Sofía permaneció al lado de su hermana hasta el último suspiro, reflejando el estrecho vínculo que unió a ambas durante décadas. Los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes siguieron minuto a minuto su estado de salud, han expresado su profundo pesar por la pérdida de un miembro "muy querido" de la familia.

Una vida marcada por el exilio y la cultura

Nacida el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Irene llegó al mundo en pleno exilio familiar debido a la ocupación nazi en Grecia. Ese inicio errante marcaría su carácter cosmopolita y políglota. Formada en filosofía, arqueología y música, destacó especialmente como una talentosa pianista, llegando a ofrecer conciertos profesionales en diversos escenarios internacionales.

Irene nunca se casó ni tuvo hijos, centrando su existencia en la espiritualidad, el estudio y, sobre todo, en el servicio a los demás. En 1986 fundó la ONG Mundo en Armonía, desde donde impulsó proyectos de cooperación internacional y ayuda a los refugiados.

Refugio en Madrid

Aunque su origen era heleno y danés, Irene encontró en España su hogar definitivo. Se instaló en el Palacio de la Zarzuela en 1984, convirtiéndose en la sombra y el mayor apoyo de la Reina Sofía. Su carácter afable y sus costumbres singulares le valieron el cariñoso apodo familiar de "la tía Pecu" (por peculiar).

En 2018, el Gobierno le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza, renunciando ella a su nacionalidad griega para formalizar su vínculo con el país que la acogió durante más de cuarenta años.