Muere Joaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto de Valle-Inclán: “Destacó por la divulgación de la figura de su abuelo”

Entre los estudiantes antifranquistas de la Universidad de Santiago de los años setenta había un referente aparte. Querido y respetado por sus intervenciones en las asambleas de facultad o distrito Joaquín del Valle-Inclán Alsina, al que quienes lo tratamos llamábamos “el abuelo” por su gran parecido con el autor de Tirano Banderas, falleció el domingo a los 73 años en la Compostela que tanto amó.

Estudió Filología Inglesa y ejerció como profesor en A Estrada. Su pasión fue poner en valor y divulgar la obra literaria de su abuelo Valle-Inclán, y romper con las leyendas y mitos sobre su vida. Participó e impulsó congresos, montó exposiciones, escribió artículos y la biografía “Ramón María del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno” (2015) con esa intención. Tampoco dejó de colaborar con el museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal, patria chica del artista, para preservar el legado y la memoria de su abuelo.

Por su compromiso y militancia en la Liga Comunista Revolucionaria fue expedientado por la universidad, tras impulsar la creación de los Comités Abiertos de Facultad y las movilizaciones estudiantiles, y represaliado por el franquismo. Hizo la mili en el Sahara español durante la Marcha Verde y la entrega del territorio a Marruecos. Experiencia que le abrió las puertas a la creación literaria. En 1988 publicó “Historias de la ciudad del desierto”, alrededor de los recuerdos y experiencias militares. Siguieron “La playa de Lastres” en 1995, y en 2002 dos libros de relatos: “Las clases de magia” y “Los caminos del más acá”.

Xaquín era lo más parecido a un hombre renacentista, todo le despertaba curiosidad y le interesaba. Fue un compañero discreto y un maestro, desde joven, en despertar vocaciones. Cómo no recordar las horas que en las casas de La Choupana o de Basquiños, en el café Marineda de la Plaza de Galicia, pasamos hablando del “Gárgoris y Habidis” de Fernando Sánchez Dragó. Su magisterio nos indicaba lo que la obra debía a Menéndez Pelayo y lo que se ocultaba tras los mitos hispánicos. Xaquín desaparece, pero entre sus amigos quedará el mejor recuerdo: su hombría de bien.

“Destacó por la divulgación de la figura de su abuelo”

Tras conocer esta noticia, el conselleiro de Cultura, José López Campos, publicaba un mensaje en la red social X en la que enviaba un abrazo a la familia del fallecido, de quien aseguraba que “destacó por su labor de divulgación de la figura de su abuelo”. “El esfuerzo e implicación con preservar y difundir el legado de las personas que hicieron tanto por la cultura gallega es esencial para nuestra identidad”, apostilló.

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, expresó su pesar por este fallecimiento y ha trasladado las condolencias de la localidad en la que nació el fallecido, al que recordó como “una gran persona y colaborador en la difusión del legado del dramaturgo”.