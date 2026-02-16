Muere Jorge Meléndez Preciado, referente del periodismo y la docencia en México

El periodista y académico Jorge Meléndez Preciado falleció este 14 de febrero a los 81 años, dejando un legado de más de cinco décadas en medios impresos, radio y docencia universitaria. Reconocido por su postura crítica frente al poder, Meléndez defendió la libertad de expresión, los derechos laborales del gremio periodístico y la justicia para los periodistas agredidos en México.

Nacido en 1944, trabajó en medios como La Jornada de Oriente, Revista Zócalo y fue director de la Revista Mexicana de Comunicación. También tuvo una presencia constante en Radio Educación, donde participó como comentarista y analista político. Formó generaciones de comunicadores y analistas políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacando por su enfoque crítico incluso hacia gobiernos afines ideológicamente.

Su trayectoria incluyó estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, militancia en el Partido Comunista Mexicano y un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos. Meléndez también participó en organizaciones gremiales y colectivos que documentaban agresiones a periodistas y exigían mejores condiciones laborales.

Tras la noticia de su fallecimiento, amigos, académicos y figuras públicas expresaron su dolor. El senador Gerardo Fernández Noroña destacó su integridad, mientras que el periodista Julio Hernández López reconoció su papel como referente del periodismo crítico y luchador social.

Su familia resaltó su legado como “periodista de izquierda y luchador social” y su llamado constante a continuar la lucha por un país más justo y un periodismo libre y digno.