Muere Leonid Radvinsky, dueño de la página OnlyFans

Leonid Radvisnky, propietario de la página OnlyFans, falleció este lunes . El empresario ucraniano estadounidense de 43 años padecía cáncer y murió tranquilo en su vivienda, apuntan desde medios como Bloomberg.

Radvinsky era un empresario hermético y dueño de la plataforma de contenido de adultos bajo suscripción desde 2018. La familia del empresario pidió privacidad en estos momentos.

El valor de la plataforma azul puede superar los 8.000 millones de dólares, apuntan expertos. El año pasado los rumores de una supuesta venta por parte de Radvinsky fueron presentes.

Modelo de negocio de la plataforma

OnlyFans cobra a cada uno de sus creadores una comisión del 20% sobre las suscripciones que generan mensualmente y que les permite a estos vender contenido exclusivo, como fotos o videos, a sus seguidores.

Esta plataforma está asociada al contenido para adultos y en los últimos años está recurriendo a perfiles como entrenadores, cantantes o comediantes para atraer nuevos usuarios y ampliar su oferta.

Radvinsky cobró en 2024 en dividendos cifras cercanas a 700 millones de dólares, lo que le permitió incrementar su patrimonio hasta los 4.700 millones de dólares, según la lista Forbes de 2025.