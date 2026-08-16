Muere Luciano Vázquez Varela, gerente de Cafés Las Antillas-Campos y figura clave del café ourensano

Luciano Vázquez Varela, gerente de Cafés Las Antillas-Campos, falleció el pasado viernes en Ourense, dejando tras de sí una vida dedicada al trabajo, a la empresa y a la preservación de una tradición que forma parte del alma comercial de la ciudad. Su pérdida marca el final de una etapa en la historia de una firma que ha sido símbolo de calidad y de arraigo durante más de un siglo.

Luciano fue el sucesor de Florencio Álvarez, fundador de Cafés Las Antillas en 1947, y asumió la dirección de la empresa tras su fallecimiento, garantizando la continuidad de un legado que había nacido en Cuba con Antonio Álvarez Rodríguez y que se consolidó en Galicia. Bajo su gestión, la compañía vivió una profunda transformación: la fusión con Cafés Campos, fundada en 1920, dio lugar a la actual Cafés Las Antillas-Campos, una marca que representa la unión entre la tradición artesanal y la modernización empresarial.

Durante su etapa al frente, impulsó la renovación de las instalaciones y la expansión comercial, trasladando la sede a Outariz en 1995 y consolidando la presencia de la empresa en toda Galicia y en otras regiones de España. Su estilo de dirección fue el de un hombre discreto, meticuloso y profundamente comprometido con la calidad. Defendía el tueste artesanal como una forma de respeto por el producto y por la historia, y concebía el café como algo más que un negocio: como una cultura que une generaciones y territorios.

En los últimos años, Luciano había cedido la dirección efectiva de la empresa a su hijo, Marcos Vázquez, quien continúa hoy al frente de Cafés Las Antillas-Campos. Marcos representa la cuarta generación de una saga que ha sabido mantener viva la esencia del café gallego, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la autenticidad que caracteriza a la marca. Bajo su liderazgo, la empresa ha reforzado su presencia en el mercado nacional y ha apostado por la innovación, la sostenibilidad y la expansión digital, sin renunciar al sello artesanal que su padre defendió con pasión.

Luciano Vázquez fue, ante todo, un hombre de oficio. Su vida estuvo marcada por la constancia y el respeto por el trabajo bien hecho. Quienes lo conocieron destacan su carácter afable, su prudencia y su capacidad para mantener la estabilidad de la empresa en momentos de cambio. Su despacho, en las instalaciones de Outariz, era un espacio donde se respiraba historia: allí se tomaban decisiones que aseguraban la continuidad de una marca que ha acompañado a generaciones de ourensanos.

Su fallecimiento ha causado hondo pesar entre el personal de la compañía y en el ámbito empresarial de Ourense. Con él se va una figura que supo custodiar un legado familiar y convertirlo en un referente de calidad y compromiso. Su memoria permanecerá en cada taza de café que lleva el sello de Las Antillas-Campos, en el aroma que impregna sus tiendas y en el recuerdo de quienes compartieron con él una vida de trabajo silencioso y ejemplar.

Hoy, la empresa que dirigió sigue siendo un emblema de Ourense y de Galicia. Su hijo Marcos continúa el camino que él trazó, con la misma vocación de permanencia y el mismo respeto por la tradición. En cada decisión, en cada grano tostado, late el espíritu de Luciano Vázquez Varela, un hombre que entendió el café como una forma de vida y que supo convertir su oficio en legado.