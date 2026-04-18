Alumnos del IES O Ribeiro ruedan un documental

El alumnado de 1º de Bachillerato de Artes del IES O Ribeiro acaba de rodar un cortometraje documental en las calles y el mercado de Ribadavia, dentro del proyecto Cinema en Curso. Esta iniciativa, en la que este año participan solo cuatro centros de Galicia, está coordinada en la comunidad por la Filmoteca de Galicia y Agadic.

El proyecto permite al alumnado trabajar durante todo el curso en talleres intensivos guiados por cineastas profesionales como Sebastián Uría, que acompañó al grupo en el desarrollo técnico y creativo del trabajo audiovisual en Ribadavia.

Los escolares participaron en todas las fases de producción, desde la grabación de imagen y sonido hasta la organización del trabajo en distintas localizaciones como el mercado, las huertas, el río y el asilo de la villa. En total, se recogieron más de 80 piezas de material audiovisual para elaborar un cortometraje sobre la memoria, los oficios tradicionales y la migración.

El proyecto está coordinado por los profesores de Bachillerato de Artes, César Tejada Cid y Gemma Rodríguez Fernández, con la implicación de todo el claustro. El equipo de realización está formado por Ariadna Cobelas Vázquez, Rocío Cubo Pírvida, Reinoa Ferradáns Álvarez, Andrea Martínez Pereira y Dylan Pérez Vidal.

Tras el rodaje, el alumnado iniciará la fase de montaje con talleres específicos y de edición. El documental se estrenará el 12 de junio en la Filmoteca de Galicia, en A Coruña, y el 15 de junio en la Casa de Cultura de Ribadavia, en un acto abierto. El proyecto tiene el apoyo del IES O Ribeiro, el Concello de Ribadavia y entidades locales.