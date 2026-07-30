Muere Manolo Solo, galardonado actor de "El laberinto del fauno", "Celda 211" o "La isla mínima"

El mundo de la cultura está de luto tras conocerse el fallecimiento de Manolo Solo a los 62 años. La noticia fue confirmada este jueves por la Academia de Cine, que lamentó la pérdida de uno de los intérpretes más respetados y admirados del panorama audiovisual español. Nacido en Algeciras y criado en Sevilla, Manuel Jesús Fernández Serrano, conocido artísticamente como Manolo Solo, desarrolló una brillante carrera durante más de tres décadas en el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en uno de los actores más sólidos y queridos de su generación.

Su trayectoria estuvo marcada por una extraordinaria versatilidad. Participó en algunas de las películas más importantes del cine español contemporáneo, como El laberinto del fauno, Celda 211, La isla mínima, El buen patrón, Cerrar los ojos o Tarde para la ira, título con el que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conseguir el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017. A lo largo de los años también recibió varias nominaciones por trabajos como B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa, consolidando un prestigio profesional que le situó entre los grandes nombres de la interpretación en España.

En televisión dejó igualmente una huella profunda con papeles memorables en series como La peste, El ministerio del tiempo, Arde Madrid, 30 monedas, El caso Asunta y La chica de nieve, entre muchas otras. Directores y compañeros destacaban de él su enorme capacidad interpretativa, su rigor en el trabajo y una discreción personal que siempre le mantuvo alejado del ruido mediático. Manolo Solo era considerado uno de los actores de reparto más sólidos y fiables de su generación, un intérprete que aportaba verdad y profundidad a cada proyecto en el que participaba.