Muere Manuel Caamaño Suárez, miembro de la Real Academia Galega y uno de los fundadores del Partido Socialista Galego

Manuel Caamaño Suárez falleció este domingo a los 90 años de edad. Nacido en 1936 en Noia fue uno de los fundadores del Partido Socialista Gallego.

Caamaño Suárez, arquitecto técnico de formación también fue una de las personalidades más destacadas de la cultura en Galicia en las últimas décadas. Organismos como la asociación ecologista Adega y de la Fundación Castelao (1983) también fueron impulsadas por el fallecido.

Su obra "As construccións da arquitectura popular" obtuvo los premios Antón Losada Diéguez y el Premio da Crítica de Galicia, convirtendo el ensayo en una referencia imprescindible.

Manuel Caamaño Suárez en la Real Academía Galega acompañado por Víctor F. Freixanes y Cristóbal Crespo | RAG

Se dedicó a la docencia durante más de 25 años siendo profesor de la Escola Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña entre 1975 y 2000. Además, trabajó en Dragados combinando la docencia pública con la empresa privada.

En el plano cultural estuvo al frente de la Agrupación Cultural O Facho, que presidió entre 1966 y 1979. Fue en 2004 cuando fue nombrado miembro de la Real Academia Galega.

La Real Academia Galega despide a Manuel Caamaño como referente del patrimonio y la cultura gallega

La Real Academia Galega ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Manuel Caamaño Suárez, académico correspondiente y destacado activista cultural y cívico. Caamaño desarrolló una intensa labor en la promoción de la cultura y la lengua gallega, tanto desde Catalunya, donde contribuyó a la galeguización del Centro Galego de Barcelona y fundó el grupo cultural Mocedade Galega, como tras su regreso a Galicia, donde participó activamente en numerosas asociaciones y entidades culturales.

Arquitecto técnico de formación, combinó su carrera profesional con un compromiso permanente por el estudio y la difusión de la arquitectura popular gallega, publicando obras reconocidas como As construccións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico de Galicia, que le valieron premios como el Antón Losada Diéguez y el Premio da Crítica de Galicia. Además, impulsó la celebración del Día das Letras Galegas, promovió concursos literarios y cursos de lengua gallega, y fue miembro de entidades editoriales y culturales como la Editorial Galaxia, ADEGA y la Fundación Castelao.

Durante su trayectoria, también desempeñó cargos docentes en la Universidad da Coruña, donde transmitió su pasión por la arquitectura tradicional a varias generaciones de estudiantes, y ocupó roles de responsabilidad en el Colegio de Aparelladores y Arquitectos Técnicos de la ciudad. La Real Academia Galega recuerda a Caamaño como un referente del activismo cultural gallego y un promotor incansable de la lengua y el patrimonio de Galicia.