Muere María Isabel, hija del escritor Ben-Cho-Shei

En Madrid, donde residió toda su vida, falleció días pasados Maria Isabel, la única hija de don Xosé Ramón Fernández Oxea (Ben -Cho-Shey). A ella dedico su padre, en 1955, un hermoso folleto de 12 paginas titulado; “Ofrenda Lirica”, en el que varios de sus amigos dedican versos a Maria Isabel con motivo de su Primera Comunion. Alvarez Blazquez, Bouza Brey, Ramón Cabanillas, Carballo Calero y Otero Pedrayo son, entre otros, los autores de los versos dedicados a una niña muy amada por su padre.

Desde la muerte de su padre, Maria Isabel fue la depositaria del legado del mismo misión que pasa a su único hijo y único nieto de don Xosé. En la actualidad el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar esta recuperando la casa en la que el gran Ben-Cho-Sey residió como maestro durante unos años, con el fin de dedicarla a mantener viva la memoria del hombre que mejor estudio la etnografía de la zona en su libro :”Santa Marta de Moreiras”.