Muere María Isabel, hija del escritor Ben-Cho-Shei
OBITUARIO
Muere María Isabel, la única hija de don Xosé Ramón Fernández Oxea (Ben -Cho-Shey)
En Madrid, donde residió toda su vida, falleció días pasados Maria Isabel, la única hija de don Xosé Ramón Fernández Oxea (Ben -Cho-Shey). A ella dedico su padre, en 1955, un hermoso folleto de 12 paginas titulado; “Ofrenda Lirica”, en el que varios de sus amigos dedican versos a Maria Isabel con motivo de su Primera Comunion. Alvarez Blazquez, Bouza Brey, Ramón Cabanillas, Carballo Calero y Otero Pedrayo son, entre otros, los autores de los versos dedicados a una niña muy amada por su padre.
Desde la muerte de su padre, Maria Isabel fue la depositaria del legado del mismo misión que pasa a su único hijo y único nieto de don Xosé. En la actualidad el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar esta recuperando la casa en la que el gran Ben-Cho-Sey residió como maestro durante unos años, con el fin de dedicarla a mantener viva la memoria del hombre que mejor estudio la etnografía de la zona en su libro :”Santa Marta de Moreiras”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 27 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 26 de febrero, en Ourense
DÍA DE LA DESCLASIFICACIÓN
Muere Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F, a los 93 años
Lo último
LA MEDIA PROVISIONAL EN UN 2,221%
Gráfico | El Euríbor de febrero baja respecto al año pasado: las hipotecas variables pagarán menos