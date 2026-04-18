Muere Marita Souto, referente del termalismo científico en Ourense
OBITUARIO
Muere Marita Souto, quien en 2025 ingresó como miembro de número en la Real Academía Europea de Doctores y siempre tuvo el objetivo de que las aguas termales fueran incorporadas al Sistema Nacional de Salud de España
María Generosa “Marita” Souto Figueroa, murió este viernes, 17 de abril. Era considerada un referente autonómico, nacional e internacional en hidrología médica y termalismo científico.
Souto era licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. En su última entrevista con La Región reconoció que fue en O Carballiño donde nació su pasión e interés por el termalismo.
“Fue en O Carballiño donde surgió mi interés por el termalismo. Por aquel entonces me hablaron mucho de los baños de Caldas de Partovia, así que fui a visitarlos. Ese día me fijé en varios aspectos del agua que me llevaron a pensar que debía hacerse un nuevo análisis de sus parámetros. Así, decidí escribir mi tesis doctoral sobre el estudio químico analítico de las aguas termales y mineromedicinales en Ourense”, comentó Marita Souto.
Además de destacar en el termalismo e hidrología médica, Marita Souto estuvo enfocada a la docencia. Fue la directora del IES Nº1 de O Carballiño durante la década de los 80.
En 2025 ingresó como académica de número en la Real Academia Europea de Doctores y recibió el premio Torques de Honra 2025 que otorga el Centro de Estudios Chamoso Lamas como reconocimiento a “su trayectoria en el estudio químico-analítico de las aguas termales y mineromedicinales, en especial las de la provincia de Ourense, impulsando su valorización como recurso terapéutico y patrimonial”.
“Quiero que las aguas termales y mineromedicinales reciban el reconocimiento que merecen para ser incorporadas en el Sistema Nacional de Salud de España”, ese era uno de sus objetivos que comentaba a La Región en su última entrevista. Una situación que reconocía como difícil pero posible de lograr.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último