Muere Marita Souto, referente del termalismo científico en Ourense

María Generosa “Marita” Souto Figueroa, murió este viernes, 17 de abril. Era considerada un referente autonómico, nacional e internacional en hidrología médica y termalismo científico.

Souto era licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. En su última entrevista con La Región reconoció que fue en O Carballiño donde nació su pasión e interés por el termalismo.

“Fue en O Carballiño donde surgió mi interés por el termalismo. Por aquel entonces me hablaron mucho de los baños de Caldas de Partovia, así que fui a visitarlos. Ese día me fijé en varios aspectos del agua que me llevaron a pensar que debía hacerse un nuevo análisis de sus parámetros. Así, decidí escribir mi tesis doctoral sobre el estudio químico analítico de las aguas termales y mineromedicinales en Ourense”, comentó Marita Souto.

Además de destacar en el termalismo e hidrología médica, Marita Souto estuvo enfocada a la docencia. Fue la directora del IES Nº1 de O Carballiño durante la década de los 80.

En 2025 ingresó como académica de número en la Real Academia Europea de Doctores y recibió el premio Torques de Honra 2025 que otorga el Centro de Estudios Chamoso Lamas como reconocimiento a “su trayectoria en el estudio químico-analítico de las aguas termales y mineromedicinales, en especial las de la provincia de Ourense, impulsando su valorización como recurso terapéutico y patrimonial”.

“Quiero que las aguas termales y mineromedicinales reciban el reconocimiento que merecen para ser incorporadas en el Sistema Nacional de Salud de España”, ese era uno de sus objetivos que comentaba a La Región en su última entrevista. Una situación que reconocía como difícil pero posible de lograr.