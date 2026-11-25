El músico, director artístico y cofundador de La Fura dels Baus, Miquel Badosa, conocido artísticamente como Miki Espuma, falleció la tarde de este martes.

Relacionado La Fura dels Baus llena de basura el Teatro Real

En un comunicado difundido este miércoles, La Fura dels Baus ha señalado que su trayectoria es "indisociable" de la historia de la compañía y de la construcción de su lenguaje, poniendo en valor su mirada musical, su energía creativa y su manera de concebir el sonido como fuerza escénica.

Miki Espuma nació en el barrio barcelonés de Sant Andreu en 1959, comenzó su carrera profesional como cantante de rock a los 16 años y se sumó a La Fura dels Baus como músico y director artístico en 1980.

Su trabajo resultó "esencial" en montajes emblemáticos de las primeras etapas de la formación, entre ellos Accions (1984), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), M.T.M. (1994), Ombra (1997), OBS (2000) y XXX (2002).

A lo largo de su trayectoria también compuso música para citas como la Bienal de Valencia de 2001, el 25 aniversario del descubrimiento de las minas de Atapuerca en 2003 y el Mundial de Ciclismo de Mallorca en 2007.

"Hoy, La Fura dels Baus pierde uno de sus pilares creativos. Nosotros perdemos un compañero, un amigo y una parte de su historia. Su música, sin embargo, continuará sonando", concluye el texto de la compañía.