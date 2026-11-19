Xosé Luís Méndez Ferrín, referente de la literatura gallega y del nacionalismo gallego, falleció a los 88 años.

Xosé Luís Méndez Ferrín, una de las figuras más influyentes de la literatura gallega contemporánea, ha muerto este miércoles a los 88 años. Nacido en Ourense el 7 de agosto de 1938, el escritor, poeta y ensayista desarrolló una extensa trayectoria vinculada tanto a la creación literaria como al nacionalismo gallego de izquierdas.

Méndez Ferrín pasó parte de su infancia entre Celanova y Pontevedra antes de trasladarse a Santiago de Compostela para estudiar Filosofía y Letras. En 1961 se licenció en Filología Románica en Madrid. Posteriormente desarrolló su carrera docente como catedrático de Lengua y Literatura Española en el IES Santa Irene de Vigo, ciudad en la que residió y desde la que desarrolló buena parte de su actividad cultural.

En el año 2000 ingresó como miembro numerario en la Real Academia Galega (RAG), institución que presidió entre 2010 y 2013. Su etapa al frente de la Academia terminó con su dimisión tras las discrepancias surgidas en torno a contrataciones y cuestiones internas de la institución.

Una vida ligada al nacionalismo gallego

El compromiso político fue una constante en la trayectoria de Méndez Ferrín. En 1958 participó en Madrid en la fundación del grupo Brais Pinto, un colectivo cultural fundamental para la renovación de las letras gallegas y el impulso del nacionalismo durante la posguerra.

Xosé Luis Méndez Ferrín, escritor ourensano, deja una extensa obra narrativa, poética y ensayística. | La Región

En 1964 fue uno de los fundadores de la Unión do Povo Galego (UPG) y posteriormente estuvo vinculado a distintas organizaciones de carácter independentista y marxista, entre ellas el Partido Galego do Proletariado, Galicia Ceibe-OLN y la Frente Popular Galega.

Su actividad política clandestina durante el franquismo y la Transición le llevó a sufrir detenciones, procesos judiciales y periodos de prisión.

Autor de "O crepúsculo e as formigas"

La producción de Méndez Ferrín abarcó la narrativa, la poesía y el ensayo, con una obra caracterizada por la experimentación, las referencias míticas y fantásticas y una marcada dimensión social y política.

Entre sus títulos narrativos más destacados se encuentran Percival e outras historias (1958), O crepúsculo e as formigas (1961), Arrabaldo do norte (1964), Retorno a Tagen Ata (1971), Arraianos (1991) y No ventre do silencio (1999).

En poesía publicó obras como Voce na néboa (1957), Con pólvora e magnolias (1976), O fin dun canto (1982), Estirpe (1994) y Contra Maquieiro (2005). También destacó como ensayista con títulos como De Pondal a Novoneyra (1984).

Méndez Ferrín construyó una de las trayectorias literarias más destacadas de las letras gallegas, con títulos como O crepúsculo e as formigas, Retorno a Tagen Ata y Arraianos. | La Región

Una trayectoria reconocida

Su carrera literaria fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio da Crítica de Galicia, el Premio de la Crítica Española en distintas categorías, el Premio Nacional de Literatura de la Xunta de Galicia y el Premio Losada Diéguez.

La Asociación de Escritores en Lingua Galega llegó además a proponerlo en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel de Literatura.

Con su muerte desaparece una de las voces fundamentales de las letras gallegas de las últimas décadas, tanto por su aportación a la literatura como por su papel en la evolución del nacionalismo gallego.