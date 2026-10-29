Muere Elke Sommer, actriz de El premio y El nuevo caso del inspector Clouseau, a los 85 años

La actriz Elke Sommer ha fallecido a los 85 años en su casa de Bel-Air a causa de una insuficiencia cardíaca. La noticia de su deceso, ocurrido el pasado miércoles alrededor de las diez de la noche, fue confirmada por su hijastro, Sebastian Walther, al diario alemán Bild. "Elke falleció tranquilamente alrededor de las diez de la noche. Ahora por fin puede volver a estar con su querido marido", declaró Walther en referencia al esposo de la artista, el hotelero Wolf Walther, quien había muerto el pasado 22 de julio.

Sommer alcanzó notoriedad internacional tras coprotagonizar junto a Paul Newman el thriller de espionaje El premio (1963), dirigido por Mark Robson. Su papel le valió en 1964 el Globo de Oro a la actriz revelación, galardón que compartió con Tippi Hedren y Ursula Andress. Poco después encarnó a Maria Gambrelli, la empleada doméstica sospechosa de asesinato, en El nuevo caso del inspector Clouseau (1964), segunda entrega de la saga de La pantera rosa dirigida por Blake Edwards, donde compartió pantalla con Peter Sellers. En su filmografía destacan también títulos como Diez negritos y Zeppelin.

Durante la segunda mitad de la década de 1960, la actriz consolidó su carrera en Estados Unidos alternando comedia, suspense y aventuras de espías. Trabajó bajo las órdenes de Norman Jewison en El arte de amar (1965), junto a James Garner y Dick Van Dyke, y actuó junto a Glenn Ford y Rita Hayworth en La trampa del dinero (1965). En 1966 interpretó a una diseñadora de moda en El Oscar, junto a Stephen Boyd, y dio vida a una estrella del cine francés cansada de hacer anuncios de baño de espuma en Vaya, me equivoqué de número, al lado de Bob Hope. Posteriormente participó en Más peligrosas que los hombres (1967), una sátira sobre el control del petróleo saudí donde encarnó a una asesina lesbiana, y en La mansión de los siete placeres (1968), parodia de las aventuras del agente Matt Helm junto a Dean Martin y Sharon Tate.

En los años setenta regresó al cine europeo para protagonizar una etapa marcada por su colaboración con Mario Bava, maestro del terror e impulsor del género giallo. A sus órdenes actuó en Orgía de sangre (1972), junto a Joseph Cotten, y en El diablo se lleva los muertos (1973), donde encarnó a una turista estadounidense en España acechada por Satanás (Telly Savalas). Estos trabajos sucedieron a su primera etapa europea, iniciada tras debutar en la pantalla en 1959 bajo el impulso del cineasta italiano Vittorio De Sica, desempeñándose en producciones italianas, francesas, españolas, británicas y alemanas gracias a su dominio de varios idiomas antes de dar el salto a Hollywood.

También en series como Hospital o Vacaciones en el mar

Con el paso del tiempo, Sommer compaginó el cine con el teatro, la televisión y otras disciplinas artísticas. Sobre los escenarios protagonizó montajes como Irma la Dulce y diversas comedias. En televisión dio vida a Magda Goebbels en la miniserie Inside the Third Reich (1982) y participó como invitada en series estadounidenses como Hospital o Vacaciones en el mar. En el ámbito musical publicó varios discos como cantante de cabaret, mientras que en la pintura celebró su primera exposición a los 24 años y presentó un programa de televisión dedicado a divulgar esta arte.

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Nacida en Berlín el 5 de noviembre de 1940 bajo el nombre de Elke Schletz, era hija única de Peter Schletz, pastor protestante fallecido cuando ella tenía 14 años, y de Renata Schletz, ama de casa. A los 17 años se trasladó sola a Londres para trabajar durante un año como cuidadora de niños antes de comenzar sus estudios universitarios. Su acceso al mundo del espectáculo ocurrió de forma fortuita durante unas vacaciones con su madre en la localidad costera italiana de Viareggio, cuando un desconocido le colocó una banda en una cafetería proclamándola ganadora de un concurso de belleza; la fotografía publicada al día siguiente en la prensa llamó la atención de un productor cinematográfico que impulsó el inicio de su carrera.