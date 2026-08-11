Muere el músico y actor Frank Gálvez

Frank Gálvez, músico y actor de doblaje barcelonés, falleció el pasado 10 de agosto a los 49 años. La noticia fue confirmada por compañeros de profesión y provocó una oleada de mensajes de afecto en los ámbitos musical y audiovisual, donde era una figura muy reconocida.

Gálvez inició su trayectoria musical a finales de los años noventa y alcanzó notoriedad con Gasca, grupo con el que publicó el álbum “Telescopio” en 2001, considerado una referencia del pop independiente de la época. Más adelante formó el dúo Mostaza Gálvez junto a Guille Mostaza, con quien editó varios trabajos que consolidaron su estilo personal, caracterizado por melodías cuidadas y una sensibilidad pop muy marcada. En 2023 debutó en solitario con “Siempre te diré que sí”, un disco íntimo que reforzó su prestigio como compositor.

Paralelamente desarrolló una extensa carrera como actor y director de doblaje durante más de dos décadas, participando en producciones de gran difusión y convirtiéndose en una voz habitual para miles de espectadores. Su profesionalidad y su capacidad interpretativa le valieron el respeto de colegas y estudios.