Lo que viene

Sin vergüenza, sin pudor, sin complejos. Los políticos de ultraderecha tienen bien asimilado que a la política se va a limpiar España de emigrantes a reducir servicios públicos que es mejor privatizar porque e dinero dónde va a estar que en bolsillos de uno, y además cuando uno llega a lo más alto tiene derecho a colocar a los suyos, de tal forma que si se utilizará el mismo rasero que con la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, los juzgados y los tribunales de cuentas y los mecanismos de antifraude no iban ni a tener vacaciones de verano. La alcaldesa de Ripoll, Sivia Obiols y líder de Aliança Catalana, los independentistas de ultraderecha que le sopla en el cuello a Junts acaba de conceder una plaza de policía local a su hija, Guinadel Orriols. Un gesto tal de nepotismo debiera concitar el mayor rechazo, pero no. En Ripoll no parece importarles porque contribuirá a hacer lo que manda su madre, perseguir inmigrantes y de que esa tropelía le vaya a pasar factura electoral. AC y la vía libre a la corrupción municipal.