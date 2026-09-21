Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según confirmó el forense del condado. La causa del fallecimiento todavía no ha trascendido.

La muerte fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, que trasladó a los medios estadounidenses una petición de privacidad en este momento. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Gerber había hablado públicamente durante los últimos años de sus problemas de salud mental y de sus dificultades con las adicciones. En redes sociales compartió la serie Mental Health Mondays, en la que relataba parte de sus experiencias y buscaba abrir conversaciones sobre este tipo de problemas.

Relacionado Zara confía en Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber para su colección más versátil y con más estilo

El joven también había contado en anteriores ocasiones sus problemas con la depresión y los ataques de pánico, así como su proceso de recuperación. En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente fue condenado a tres años de libertad condicional y a completar un programa relacionado con conducción bajo los efectos de sustancias.

Su hermana, Kaia Gerber, también se refirió recientemente a la situación que atravesaba Presley en una entrevista con Vogue. La modelo habló de la larga lucha de su hermano contra la adicción y destacó su decisión de hablar públicamente sobre sus problemas, frente a la tradicional privacidad de la familia.

Kaia Gerber, Rande Gerber, Presley Gerber y Cindy Crawford durante una video publicitario. | Instagram:@presleygerber

Presley Gerber siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda y trabajó para firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana. En 2018 apareció junto a Cindy Crawford en un anuncio de Pepsi emitido durante la Super Bowl.

La familia ha pedido ahora privacidad mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte.