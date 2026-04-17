Muere Rafael Nogueira, párroco de cinco comunidades de Ourense cuya "vocación frustrada" fue ser músico

El sacerdote Rafael Nogueira Gómez, párroco de San Eusebio (Coles), ha muerto este viernes 17 de abril a los 90 años. Nogueira dedicó prácticamente toda su vida al ministerio sacerdotal, una vocación que, según él mismo relataba a La Región en el año 2025, comenzó a gestarse cuando apenas tenía diez años. A punto de cumplir nueve décadas, continuaba en activo, atendiendo con constancia y cercanía a varias comunidades rurales de la provincia de Ourense.

Ejercía como párroco de cinco localidades (A Peroxa, Barra de Miño, Graíces, Ocelle y Coles), que recorría semanalmente para celebrar misa y acompañar a sus feligreses. A pesar de los problemas físicos propios de la edad, especialmente una dolencia de columna, mantenía su compromiso pastoral con disciplina y sentido del deber.

En Semana Santa, los allegados en la Iglesia ya estaban preparando su relevo con un sacerdote americano, ya que los problemas de salud de Rafael le impedían mantener su trabajo como hasta entonces. Además, cuentan cómo pese a ser el más mayor era menos conservador que los sacerdotes actuales, y sus homilías siempre eran en gallego.

La música, su "vocación frustrada"

Natural de Salamonde, Nogueira recordaba una infancia marcada por la vida comunitaria de la aldea, donde la música y la convivencia diaria tenían un papel central. Aunque confesaba que su “vocación frustrada” era la música, fue un sacerdote, Félix Suberviola, quien influyó decisivamente en su camino hacia el sacerdocio.

Tras su paso por el seminario diocesano, inició su labor como coadjutor en A Ponte. Poco después, emprendió una etapa misionera en Chile que se prolongó durante diez años, con destino en parroquias del sur del país como Lautaro y Nueva Imperial. De aquella experiencia destacaba el nivel cultural del país y las similitudes de algunas regiones con Galicia.

El velatorio se celebra en la Casa Sacerdotal. El funeral tendrá lugar este sábado 18 de abril a las 16:30 horas en Salamonde (San Amaro), mientras que el levantamiento del cadáver está previsto para las 15:45 horas. El lunes 20 se oficiará una misa funeral en San Eusebio (Coles) a las 18:00 horas.