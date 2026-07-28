Muere Ramón Lapiedra, el físico que tendió puentes entre ciencia, universidad y gestión pública

La ciencia española pierde con el fallecimiento de Ramón Lapiedra a uno de los grandes referentes de la física teórica y la astrofísica de las últimas décadas, un investigador que supo combinar la excelencia académica con una intensa vocación de servicio público. Catedrático, rector universitario, gestor de la investigación y divulgador, Lapiedra dedicó toda una vida a fortalecer el sistema científico español desde el convencimiento de que el conocimiento constituye uno de los pilares fundamentales del progreso de una sociedad.

Nacido en Mislata (Valencia) en 1940, Lapiedra cursó estudios de Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia, donde inició una brillante carrera investigadora que le llevaría a convertirse en una figura de referencia en el ámbito de la física teórica y la astrofísica. Sus primeros trabajos estuvieron ligados a la física de partículas y a la cosmología, campos en los que desarrolló una intensa actividad científica y contribuyó a consolidar grupos de investigación en España en un momento en que la ciencia española buscaba recuperar el terreno perdido durante décadas de aislamiento.

Su trayectoria estuvo marcada por una permanente vocación universitaria. Profesor y posteriormente catedrático de Física Teórica, desempeñó un papel decisivo en la modernización de la Universidad de Valencia. Entre 1984 y 1994 ejerció como rector de la institución, impulsando su crecimiento, la internacionalización de la investigación y la mejora de las infraestructuras docentes.

Su prestigio académico le abrió también las puertas de la gestión científica nacional. Entre 1994 y 2000 presidió el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo desde el que reforzó la independencia técnica de la institución y defendió la importancia del rigor científico en la toma de decisiones relacionadas con la energía y la seguridad.

La faceta investigadora de Lapiedra fue igualmente notable. Publicó decenas de trabajos especializados sobre física de altas energías, gravitación, cosmología y fundamentos de la mecánica cuántica. En sus últimos años centró buena parte de su atención en cuestiones relacionadas con la interpretación de la teoría cuántica y el principio de localidad, aportando investigaciones que suscitaron interés dentro de la comunidad internacional. Siempre defendió una ciencia basada en la evidencia y en el debate racional, convencido de que las grandes preguntas del universo solo podían afrontarse mediante el rigor intelectual.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la ciencia y a la universidad españolas. Fue miembro de diversas academias e instituciones científicas, entre ellas la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y mantuvo una estrecha relación con los principales organismos de investigación del país. Quienes trabajaron con él destacan su capacidad de diálogo, su talante integrador y una autoridad intelectual ejercida siempre desde la serenidad y el respeto.

Su legado trasciende las publicaciones científicas y los cargos institucionales. Ramón Lapiedra pertenece a la generación de investigadores que contribuyó decisivamente a la normalización de la ciencia española tras la transición democrática, impulsando estructuras universitarias más modernas y favoreciendo la incorporación de España a las redes internacionales de investigación. Muchos de los científicos formados bajo su influencia ocupan hoy puestos destacados en universidades y centros de investigación.

Con su fallecimiento desaparece una figura esencial para entender la evolución de la física española contemporánea y el fortalecimiento de la universidad pública. Su vida constituye el ejemplo de un científico que nunca entendió el conocimiento como un patrimonio reservado a unos pocos, sino como un bien común al servicio de toda la sociedad. Permanecen sus investigaciones, sus alumnos, las instituciones que ayudó a transformar y una forma de entender la ciencia basada en la independencia, el rigor y el compromiso con el interés general.