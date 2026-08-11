Muere Oihane Mateos, periodista vasca

Oihane Mateos, periodista de referencia en el panorama informativo vasco, falleció a los 45 años. Durante más de dos décadas estuvo vinculada a ETB, donde se convirtió en un rostro habitual para la audiencia y en una figura clave dentro de los equipos de informativos.

Comenzó su carrera en la radiotelevisión pública vasca desempeñando distintas funciones en redacción, producción y presentación, siempre con una mirada atenta a la actualidad y una sensibilidad especial para explicar con claridad incluso los temas más complejos.

En 2022 asumió la responsabilidad del área digital de Informativos en Orain, un puesto desde el que impulsó la transformación de los contenidos hacia nuevos formatos y lenguajes. Bajo su dirección se reforzó la estrategia digital, se potenciaron las narrativas multimedia y se desarrollaron proyectos que acercaron la información a públicos más amplios y diversos. Su visión contribuyó decisivamente a modernizar la manera en que ETB contaba la actualidad en sus plataformas digitales.