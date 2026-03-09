Muere Víctor Ferreiro, ex candidato de Podemos por Ourense, a los 62 años

Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro, político vinculado al espacio de Podemos en la provincia de Ourense, ha muerto a los 62 años. A lo largo de la última década participó en distintas candidaturas electorales y en la organización del partido en la ciudad.

Esquela en La Región

Trayectoria política en la izquierda alternativa

Ferreiro formó parte de los primeros años de implantación de Podemos en Ourense y fue secretario general de la formación en la ciudad tras ganar las primarias internas en 2015. Durante ese periodo ejerció como portavoz local y participó en la organización del partido en la provincia.

Posteriormente continuó vinculado a candidaturas de la izquierda alternativa. Fue candidato al Senado por Galicia en las elecciones generales de 2019 dentro del espacio de Galicia en Común-Unidas Podemos y también encabezó listas en procesos electorales posteriores, entre ellas la candidatura de Sumar al Congreso por Ourense en 2023.