Muere Víctor Ferreiro, ex candidato de Podemos por Ourense, a los 62 años
OBITUARIO
Muere a los 62 años Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro, ex candidato de Podemos por Ourense y figura vinculada a la implantación del partido en la ciudad durante la última década.
Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro, político vinculado al espacio de Podemos en la provincia de Ourense, ha muerto a los 62 años. A lo largo de la última década participó en distintas candidaturas electorales y en la organización del partido en la ciudad.
Trayectoria política en la izquierda alternativa
Ferreiro formó parte de los primeros años de implantación de Podemos en Ourense y fue secretario general de la formación en la ciudad tras ganar las primarias internas en 2015. Durante ese periodo ejerció como portavoz local y participó en la organización del partido en la provincia.
Posteriormente continuó vinculado a candidaturas de la izquierda alternativa. Fue candidato al Senado por Galicia en las elecciones generales de 2019 dentro del espacio de Galicia en Común-Unidas Podemos y también encabezó listas en procesos electorales posteriores, entre ellas la candidatura de Sumar al Congreso por Ourense en 2023.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 7 de marzo, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 6 de marzo, en Ourense
Lo último
FOMENTANDO EL DEPORTE BASE
Galería | La cantera del hockey sala ourensano disfruta de una jornada de competición con +Deporte La Región
DOS EN MENOS DE UNA SEMANA
Las defensas antiaéreas de la OTAN impiden por segunda vez que un misil iraní impacte en Turquía