Muere el escritor portugués António Lobo Antunes y los lectores se quedan sin sus "locuras estructuradas"

António Lobo Antunes, una de las voces más poderosas y singulares de la literatura portuguesa contemporánea, falleció en Lisboa a los 83 años. Su muerte marca el final de una trayectoria destacada por la profundidad psicológica de su narrativa y su estilo inconfundible. Además, en cuanto a la temática abordada en muchos de sus libros y crónicas se valora su capacidad para explorar con su narrativa las heridas históricas de Portugal.

Nacido en Lisboa en 1942, Lobo Antunes creció en una familia burguesa y estudió Medicina, especializándose en Psiquiatría. Una vertiente académica que posteriormente se vería reflejada en su literatura. Su experiencia como médico militar en la guerra colonial de Angola marcó profundamente su obra, estando presente esta temática a lo largo de su trayectoria como escritor.

Debutó con su primer libro en 1979 y, a partir de ese momento, fue aportando hasta más de una treintena de novelas y libros de crónicas que fueron traducidos a más de veinte idiomas, ocupando una posición destacada entre lectores de Europa y América.

Con un marcado estilo definido como barroco y metafórico, con largas frases, la exploración de la memoria, la soledad y la muerte, Lobo Antunes deja huérfanos a sus lectores, amantes de lo que él mismo definía como "locuras estructuradas".

Con esta copiosa aportación a la literatura, Lobo Antunes fue uno de los nombres que más ha sonado de cara a recibir el Preio Nobel de la Literatura en numerosas ocasiones pese a no llegarle el momento.