La despedida del PSOE de Ourense a Antonio Rodríguez: "Marcha un compañeiro imprescindible"
OBITUARIO
A Comisión Executiva Municipal (CEM) e a Agrupación Municipal do PSdeG-PSOE de Ourense expresamos a nosa fonda dor polo falecemento do compañeiro Antonio Rodríguez Rodríguez. Hoxe, o socialismo ourensán e galego están de loito. Marcha un compañeiro imprescindible, unha figura clave da nosa historia colectiva. Pero, sobre todo, marcha un socialista íntegro, honesto e profundamente comprometido cos valores que deron sentido á súa vida.
Antonio Rodríguez Rodríguez (nado na Peroxa en 1944) dedicou toda a súa traxectoria vital e política ao servizo da cidadanía, da democracia e da igualdade. Mestre de vocación e socialista por convicción, foi un home de ideas firmes, de palabra clara e de compromiso constante, mesmo nos momentos máis difíciles.
A súa achega ao PSdeG-PSOE e ao socialismo galego é inmensa. Secretario xeral e presidente do partido, deputado no Congreso durante cinco lexislaturas pola provincia de Ourense, senador e membro do Comité Federal do PSOE, exerceu cada responsabilidade con rigor, lealdade e profundo amor a Galicia e a Ourense. Sempre puxo o interese colectivo por riba de calquera consideración persoal.
Antonio foi tamén un referente moral para xeracións de militantes. A súa coherencia, humildade e capacidade de diálogo deixan unha pegada fonda no noso partido. El mesmo resumiu toda unha vida de compromiso cunha frase que hoxe resoa con máis forza ca nunca: “Morrerei sendo socialista”. E así foi. Ata o final.
Dende a CEM e a Agrupación Municipal do PSdeG-PSOE de Ourense queremos renderlle unha sentida homenaxe e expresar o noso eterno agradecemento polo seu exemplo, pola súa entrega e pola súa fidelidade aos ideais do socialismo. O seu legado político e humano seguirá vivo na nosa memoria e no noso traballo diario.
Acompañamos con todo o noso afecto á súa familia, ás súas amizades e a toda a militancia socialista neste momento de profunda tristura.
Antonio Rodríguez non se vai: queda connosco, na historia, na memoria e nos valores que seguimos defendendo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 22 de enero, en Ourense
Lo último