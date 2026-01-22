Muere Antonio Rodríguez, referente histórico del socialismo ourensano

El socialismo ourensano y gallego está de luto por la muerte de Antonio Rodríguez Rodríguez, una de las figuras más relevantes en la historia del PSdeG-PSOE. Nacido en A Peroxa en 1944, Rodríguez dedicó su vida a la política desde una convicción firme y constante: la defensa de la democracia, la igualdad y los valores del socialismo, a los que permaneció fiel hasta el final.

Maestro de vocación, fue secretario xeral del PSdeG-PSOE entre 1982 y 1985 y presidente del partido hasta 1988. Desarrolló una extensa trayectoria institucional como diputado en el Congreso por Ourense durante cinco legislaturas (1979-1993), senador entre 1996 y 2000 y miembro del Comité Federal del PSOE. Siempre ejerció sus responsabilidades con un marcado sentido del deber, priorizando el interés colectivo sobre cualquier aspiración personal.

Aunque estuvo a punto de ser candidato a la Alcaldía de Ourense en 1979, la disolución de las Cortes truncó esa posibilidad y abrió el camino a su etapa parlamentaria. Nunca ocupó un cargo en el Concello, pero su influencia política y orgánica fue decisiva durante décadas. Tras un grave problema de salud en 2009, se retiró de la primera línea, aunque siguió vinculado al partido y aceptó, años después, un puesto simbólico en una candidatura municipal como muestra de apoyo.

Considerado un referente moral por varias generaciones de militantes, Antonio Rodríguez fue recordado por su coherencia, su humildad y su capacidad de diálogo. Solía resumir toda una vida de compromiso con una frase que hoy adquiere un significado definitivo: “Moriré siendo socialista”.