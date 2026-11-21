Cuando realmente todos empezamos a percatarnos de tu ausencia, cada día que pasa sin tu presencia es cuando empiezo a notar el hueco tan grande que ha dejado en mi tu inesperado fallecimiento, un inmenso vacio que nada ni nadie podrá ocupar. Con tu marcha, sin retorno, sé que pierdo para siempre una relación de tantas complicidades, de sintonías, de afinidades…, de tantos ideales compartidos. Dificilmente será capaz de dar con otro amigo que reemplace aquella manera de ser, tan directa y campechana, que me permitía acudir a ti para encontrar respuestas a un sinfín de necesidades y demandas personales.

Siempre fuiste mi segundo padre y nunca dejaste de ser el mejor amigo, y con esto sobrarían más palabras. Pero, si no hubiera sido así, no dejarías de ser lo que eres y fuiste para los millares de otros que trataste en tu vida o, simplemente, conociste: una persona fabulosa e incomparable, con un don especial para hacer amigos al instante y cuidarlos constantemente, un ser capaz de conseguir que la vida y el mundo tengan sentido todos los días del año, porque allí donde acudías siempre deslumbrabas.

Descanza en paz allá donde te toque estar, pero déjanos quedar aquella mirada limpia y honesta, la de ese tipo de gente que para ser personas no necesitan hablar, basta con la mirada; en mi memoria, en la de tantos otros y en la sala más grande de mi corazón siempre ocuparás un lugar preferente .

Dejas tu bandera anclada en la parte más alta de esa montaña que durante casi noventa años, como trabajador incansable y persona excepcional, llenaste de luz y árboles con sabor a miel, de magnetismo, de caballerosidad, de vitalidad absoluta, de vida inagotable, de aprecio para los que te apreciarán, dejaste, amigo, un lugar al que las personas corrientes siempre quisiéramos llegar, pero, por mucho que lo intentemos, ni uniendo todas las escaleras del mundo, seremos capaces de alcanzar.

Cuando me toque partir, solo quiero encontrar un camino: el que me lleve donde tú estés. Y, mientras tanto, no permitiré que nadie ocupe el lugar que te corresponde en mi dolorida y entristecida memoria, porque mi inmensa gratitud durará el resto de mi vida.

Descanza en paz, amigo.