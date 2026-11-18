“Una persona como él es de esas que no mueren, quedan, porque ha marcado un estilo y una forma de hacer empresa”. Así se despidió este martes Jorge Bermello, fundador de la compañía de electrodomésticos homónima, del empresario Justino Barbosa, al que conocía desde la infancia: “Nos conocíamos desde que éramos niños, cuando sus padres empezaron a fabricar en la rúa Rincón de A Ponte las primeras brochas. Él estaba siempre trabajando y consiguió crear un grupo familiar muy importante, donde sus clientes son los principales distribuidores de productos de su fabricación”.

En lo que todo el mundo coincide, más allá de su extraordinaria habilidad como empresario, es en que “era una gran persona”. Quien corroboró también esta inmensa calidad humana fue el exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, hombre muy cercano a Justino Barbosa. Emocionado al recordarlo, resumió el incalculable valor de su figura con unas palabras salidas desde el más profundo afecto: “Es una de las mejores personas que he conocido. Profesionalmente, un empresario de los pies a la cabeza, trabajador incansable y compañero de su gente en la empresa, de sus empleados. Humanamente, un gran marido, un gran padre, un gran amigo de sus amigos y una persona totalmente entregada a dar el primer paso si alguna necesidad aparecía en su entorno. Una persona irrepetible para mí, a la que yo he querido y quiero entrañablemente”.

Ese inmenso vacío también lo siente de forma muy cercana el empresario, político y exregidor de la ciudad Poly Nóvoa. El amigo íntimo de Barbosa confesó que esta trágica pérdida la vive “como si me falleciera un hermano”.

Para Nóvoa, con la dolorosa marcha de Barbosa se apaga de forma definitiva una estirpe de trabajadores excepcionales que ya no abunda en la sociedad actual. “Para mí murió el último pura sangre de los que conocí a mi alrededor”, aseguró con rotundidad. Además, quiso recordar con profunda admiración su inigualable ética laboral, evocando cómo era habitual encontrarlo un sábado o un domingo a las siete de la mañana a pie de nave, siempre dispuesto a “echar una mano” y a ser el primero en acudir al auxilio de quien lo necesitase, demostrando ser siempre una figura de consenso.

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Por su parte, David Martínez, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, lamentó la pérdida de “una persona vanguardista en cuanto al crecimiento de la empresa”, subrayando que deja una huella imborrable a nivel de fabricación y de espíritu de trabajo.

Esta ética empresarial no se entiende sin sus raíces. Como recordó Jorge Bermello, “cuando iba a las ferias más importantes que había del sector, en su stand no faltaban las pulpeiras de O Carballiño”. Una autenticidad que lo llevó tan lejos como para ser recibido en Rusia, junto a Bermello, por el mismísimo Vladimir Putin.

El violento asalto a su casa de Cambeo en febrero de 2008

Entre los episodios más difíciles en la vida de Justino Barbosa estuvo el asalto que sufrió en febrero de 2008 en su vivienda de Cambeo, en el municipio ourensano de Coles. El suceso tuvo lugar de madrugada, cuando varios encapuchados irrumpieron en la casa donde se encontraba junto a su esposa y su suegra, de avanzada edad.

Los asaltantes, armados y con el objetivo de hacerse con el dinero en efectivo que pudiera haber en la vivienda, exigieron al empresario que les entregara todo el efectivo que tenía a su disposición. Ante la escasa cantidad que guardaba en el domicilio, Justino Barbosa tuvo que desplazarse con sus atracadores hasta las instalaciones de su empresa, mientras parte del grupo permanecía en la vivienda reteniendo a sus familiares.

Una vez en la fábrica del Grupo Barbosa, el empresario accedió a abrir la caja fuerte. Tras hacerse con el dinero, los autores del robo huyeron sin causar daños personales de consideración.

El portavoz de la familia, el abogado ourensano Luis Romero Bueno, relató después que los asaltantes trataron de amedrentar a Barbosa, asegurándole que les harían lo mismo “que a los del chalé de al lado”, en referencia a una vivienda en la que residía un hermano del industrial pontino. Según manifestó Romero, Barbosa sospechó entonces que podía tratarse de un engaño. “No se lo creyó”, aseguró días después del asalto a la familia.