39 edición del Campamento Urbano Amencer

FESTAS DO MONTE
Concierto de Terapia de Grupo
NUEVA EDICIÓN
Detalles del evento
Del lunes 3 al jueves 13 de agosto se celebra la 39 edición del Campamento Urbano, organizado por la asociación juvenil Amencer. Serán 9 días ininterrumpidos de actividades para todos los niños y niñas que quieran pasar unos días agradables en Ourense. Además de todas las actividades que desarrollarán durante las mañanas, las Tardes Urbanas también ofrecerán una amplia gama de propuestas lúdicas en el colegio Salesianos. Para participar es necesario realizar inscripción previa.
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