39 edición del Campamento Urbano Amencer

NUEVA EDICIÓN

03 ago
-
13 ago

Detalles del evento

Ourense
3 ago - 13 ago
Presencial
Campamento Urbano.
39 edición del Campamento Urbano Amencer | La Región

Del lunes 3 al jueves 13 de agosto se celebra la 39 edición del Campamento Urbano, organizado por la asociación juvenil Amencer. Serán 9 días ininterrumpidos de actividades para todos los niños y niñas que quieran pasar unos días agradables en Ourense. Además de todas las actividades que desarrollarán durante las mañanas, las Tardes Urbanas también ofrecerán una amplia gama de propuestas lúdicas en el colegio Salesianos. Para participar es necesario realizar inscripción previa.

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