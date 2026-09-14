40º Día de la Bici

El domingo 20 de septiembre, las dos ruedas y los pedales tomarán el protagonismo en la ciudad en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. La Región, a través de Más Deporte, se vuelca un año más con el Día de la Bici. Este 2026 se cumple una edición muy especial, ya que el evento sopla ya las 40 velas.

Para conmemorarlo, este periódico organiza una ruta urbana que comenzará y finalizará en la Alameda. El recorrido discurrirá por calles como Progreso, Pardo de Cela, Ponte do Milenio, Eulogio Gómez Franqueira, la avenida de Santiago, Curros Enríquez y Sáenz Díez. Esta actividad se iniciará a las doce del mediodía y será el plato fuerte de una jornada llena de diversión, risas y sorpresas.

Para inscribirse en este evento, La Región pone a disposición de los participantes una carpa que estará instalada en la calle del Paseo todos los días hasta el sábado, en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas. Asimismo, se ofrece otro punto para anotarse a la prueba: la tienda DacunhaMoure, ubicada en la calle Noriega Varela, 4.

Por último, el mismo día del evento habrá un stand situado al lado de la Diputación desde las diez de la mañana hasta media hora antes de la salida.

PREMIOS

El evento organizado por Más Deporte La Región viene cargado de sorpresas. Los 3.000 primeros asistentes se llevarán de regalo una camiseta y una mochila con avituallamiento. Pero eso no es todo: todos los participantes entrarán automáticamente en un gran sorteo final.

Esta rifa contará con regalos espectaculares, entre los que se incluyen cuatro bicicletas BTT equipadas con casco, una televisión de 65 pulgadas, tres auriculares inalámbricos y tres jamones de bodega Coren.