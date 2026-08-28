41 Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei

Monterrei acoge los días 4 y 5 de septiembre la cuadragésima primera edición de la Xuntanza Internacional de Gaiteiros, un evento declarado de interés turístico en Galicia que tendrá como sedes las localidades de Flariz, el Castillo de Monterrei y Albarellos. Esta nueva edición estará especialmente dedicada a la música tradicional húngara y a la figura del compositor y etnomusicólogo Béla Bartók, reuniendo a intérpretes de Galicia, Hungría, Rumanía, Irlanda, Zamora y Rusia.

El programa cultural arrancará el viernes 4 a las 19:00 horas en la plaza de la Ermita de Flariz con un concierto a cargo de la Banda de Gaitas de Flariz y músicos internacionales. El sábado 5 la actividad se trasladará al Parador del Castillo de Monterrei con un ciclo de conferencias y la presentación del libro Nova técnica de pandeireta galega de Suso Vaamonde, culminando la jornada a partir de las 19:00 horas en Albarellos con actuaciones de formaciones como Trouleiros de Medeiros, el Coro Aires Nosos, la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y diversas agrupaciones de gaitas de la comarca.