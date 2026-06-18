La 42 edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT): danza, circo y artes vivas en Ribadavia
PROGRAMA COMPLETO
Una programación que apuesta por la creación contemporánea, los formatos experimentales y la memoria histórica a través de compañías de Galicia, el resto de España y México. Así será la 42 edición del festival que reúne 25 espectáculos de teatro, danza, circo y performance distribuidos en 15 espacios históricos, calles y aldeas de Ribadavia.
Ribadavia se convierte del 17 al 25 de julio en uno de los principales puntos de encuentro de las artes escénicas contemporáneas con la celebración de la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT). Durante nueve jornadas, el festival reúne una programación integrada por 25 espectáculos de teatro, danza, artes vivas, circo, performance y propuestas híbridas, además de diez actividades paralelas distribuidas en quince espacios históricos, calles, plazas y aldeas.
En el segundo año de dirección artística de Mendoza y Baamonde, la MIT mantiene su apuesta por la creación contemporánea, la diversidad de lenguajes y formatos y, según destacaron sus responsables, por “a capacidade da escena para activar pensamento crítico, emoción compartida e novas formas de relación co presente”.
Cartel oficial
La edición de 2026, inspirada en las ideas de cita, eco y reverberación, reivindica el hecho escénico como celebración colectiva y espacio de encuentro. Esta línea conceptual se traslada también al cartel oficial, firmado por la artista ourensana Olalla Higo.
Entre los grandes ejes temáticos destaca la memoria histórica como herramienta para interpretar el presente, con propuestas como “ICTUS (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao)”, de Chévere; “A Fortaleza”, de A Feroz; o “José Afonso, ao vivo nos Coliseus 1983”, del Teatro Experimental do Porto. Desde México y con una perspectiva autobiográfica llegan “Mi madre y el dinero” de Pornotráfico y “El cuerpo vacío” de la compañía CuatroxCuatro.
La música y el sonido tienen protagonismo con la despedida de los escenarios de “Mercedes máis eu”, de Janet Novás y Mercedes Peón, mientras que Cris Balboa presenta “Roland Mon Amour”. También regresa Ibuprofeno Teatro, ganador del Premio del Público de la MIT 2025, con “Bio Construción”, acompañado del estreno en Galicia de Paula Quintana con la obra “Atlas de Anatomía” y la compañía vasca Altraste Danza con “El Bolero”.
La programación refuerza además el apoyo a nuevas dramaturgias, proyectos comunitarios y formatos experimentales; e incluye teatro de calle para todas las edades, actividades de formación e investigación artística y el 21º Premio Abrente de Textos Teatrais.
Inclusión
Como novedad, la MIT inicia una línea de trabajo para avanzar hacia un festival más inclusivo. En esta edición, cinco espectáculos incorporan ya recursos como audiodescripción e interpretación en lengua de signos. Los abonos y entradas pueden adquirirse en la web oficial.
Programa completo
Aquí puedes consultar la programación de todos los días del MIT:
Viernes, 17 de julio
- 19:00 | Inauguración
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 20:00 | El mirador (lectura performativa)
- Compañía: Alomais Teatro (Galicia)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | El bolero
- Compañía: Altraste Danza (Euskadi)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 23:00 | ICTUS (anatomía de "La última lección" de Castelao)
- Compañía: Chévere (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Sábado, 18 de julio
- 12:00 | Entrega del Premio de la Academia Gallega de Teatro
- Lugar: Ayuntamiento de Ribadavia (Salón de Plenos)
- 20:00 | Zoombies – (WIP)
- Compañía: Pedro Vilela (Portugal)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Colapso
- Compañía: Miguel Oyarzun & Juan Ayala (Madrid)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 23:00 | Mercedes y yo
- Compañía: Janet Novás (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Domingo, 19 de julio
- 20:00 | El discurso – (WIP)
- Compañía: Rosa Romero (Andalucía)
- Lugar: Club Artístico
- 20:00 | Berenguela en la jaula
- Compañía: Xarope Tulú y Galeteatro (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 23:00 | Hospital de Campo
- Compañía: Societat Doctor Alonso (Cataluña)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Lunes, 20 de julio
- 21:00 | El peor espectáculo del mundo. ¡De momento!
- Compañía: Zanguango Teatro (Euskadi)
- Lugar: Satélites Calle (Francelos)
- 23:00 | La Fortaleza
- Compañía: A Feroz (Galicia & Portugal)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Martes, 21 de julio
- 10:00 a 14:30 | Taller "El desenterrador"
- Impartido por: Sofía Asencio y Tomás Aragay
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Enchivas
- Compañía: Begoña Cuquejo (La Performative) (Galicia/Suiza)
- Lugar: Calle (Franqueirán)
- 23:00 | Mi madre y el dinero
- Compañía: Anacarsis Ramos / Cía Pornotráfico (México)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Miércoles, 22 de julio
- 20:00 | Circanelo
- Compañía: Fredi Muíño (Cía N+1) (Galicia)
- Lugar: Calle (San Cristovo)
- 21:00 | MONTE
- Compañía: Laboratorio Escénico (Galicia)
- Lugar: Calle (San Paio)
- 23:00 | El cuerpo vacío
- Compañía: CUATRO x CUATRO (México)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Jueves, 23 de julio
- 20:00 | Ribadavia 26 - La Volátil
- Compañía: La Volátil (Galicia/Andalucía)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 21:00 | Acción Pálpito
- Compañía: Dialeg Obert (Valencia)
- Lugar: Calle (Plaza Buxán)
- 23:00 | Bioconstrucción
- Compañía: Ibuprofeno Teatro (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Viernes, 24 de julio
- 20:00 | Jérôme Bel
- Compañía: Jérôme Bel (por María Roja)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Estudio para una extracción (Doble pase)
- Compañía: Poliana Lima (Madrid)
- Lugar: Calle (Santo Domingo)
- 23:00 | José Afonso, en vivo en los coliseos 1983
- Compañía: Teatro Experimental do Porto (Portugal)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Sábado, 25 de julio
- 10:00 a 14:30 | Taller con Poliana Lima
- Impartido por: Poliana Lima
- Lugar: Club Artístico
- 19:30 | Roland Mon Amour
- Compañía: Cris Balboa (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 21:00 | 361º – Proyecto Tránsito
- Compañía: Proyecto Tránsito (Andalucía)
- Lugar: Calle (Alameda)
- 23:00 | Atlas de anatomía
- Compañía: Paula Quintana (Canarias)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
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