La 42 edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT): danza, circo y artes vivas en Ribadavia

El cartel de esta última edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia y, de fondo, una actuación del 2025.

Ribadavia se convierte del 17 al 25 de julio en uno de los principales puntos de encuentro de las artes escénicas contemporáneas con la celebración de la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT). Durante nueve jornadas, el festival reúne una programación integrada por 25 espectáculos de teatro, danza, artes vivas, circo, performance y propuestas híbridas, además de diez actividades paralelas distribuidas en quince espacios históricos, calles, plazas y aldeas.

En el segundo año de dirección artística de Mendoza y Baamonde, la MIT mantiene su apuesta por la creación contemporánea, la diversidad de lenguajes y formatos y, según destacaron sus responsables, por “a capacidade da escena para activar pensamento crítico, emoción compartida e novas formas de relación co presente”.

Cartel oficial

La edición de 2026, inspirada en las ideas de cita, eco y reverberación, reivindica el hecho escénico como celebración colectiva y espacio de encuentro. Esta línea conceptual se traslada también al cartel oficial, firmado por la artista ourensana Olalla Higo.

Entre los grandes ejes temáticos destaca la memoria histórica como herramienta para interpretar el presente, con propuestas como “ICTUS (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao)”, de Chévere; “A Fortaleza”, de A Feroz; o “José Afonso, ao vivo nos Coliseus 1983”, del Teatro Experimental do Porto. Desde México y con una perspectiva autobiográfica llegan “Mi madre y el dinero” de Pornotráfico y “El cuerpo vacío” de la compañía CuatroxCuatro.

La música y el sonido tienen protagonismo con la despedida de los escenarios de “Mercedes máis eu”, de Janet Novás y Mercedes Peón, mientras que Cris Balboa presenta “Roland Mon Amour”. También regresa Ibuprofeno Teatro, ganador del Premio del Público de la MIT 2025, con “Bio Construción”, acompañado del estreno en Galicia de Paula Quintana con la obra “Atlas de Anatomía” y la compañía vasca Altraste Danza con “El Bolero”.

La programación refuerza además el apoyo a nuevas dramaturgias, proyectos comunitarios y formatos experimentales; e incluye teatro de calle para todas las edades, actividades de formación e investigación artística y el 21º Premio Abrente de Textos Teatrais.

Inclusión

Como novedad, la MIT inicia una línea de trabajo para avanzar hacia un festival más inclusivo. En esta edición, cinco espectáculos incorporan ya recursos como audiodescripción e interpretación en lengua de signos. Los abonos y entradas pueden adquirirse en la web oficial.

Programa completo

Aquí puedes consultar la programación de todos los días del MIT:

Viernes, 17 de julio

19:00 | Inauguración

Lugar: Iglesia de la Magdalena

20:00 | El mirador (lectura performativa)

Compañía: Alomais Teatro (Galicia)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | El bolero

Compañía: Altraste Danza (Euskadi)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

23:00 | ICTUS (anatomía de "La última lección" de Castelao)

Compañía: Chévere (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Sábado, 18 de julio

12:00 | Entrega del Premio de la Academia Gallega de Teatro

Lugar: Ayuntamiento de Ribadavia (Salón de Plenos)

20:00 | Zoombies – (WIP)

Compañía: Pedro Vilela (Portugal)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Colapso

Compañía: Miguel Oyarzun & Juan Ayala (Madrid)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

23:00 | Mercedes y yo

Compañía: Janet Novás (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Domingo, 19 de julio

20:00 | El discurso – (WIP)

Compañía: Rosa Romero (Andalucía)

Lugar: Club Artístico

20:00 | Berenguela en la jaula

Compañía: Xarope Tulú y Galeteatro (Galicia)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

23:00 | Hospital de Campo

Compañía: Societat Doctor Alonso (Cataluña)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Lunes, 20 de julio

21:00 | El peor espectáculo del mundo. ¡De momento!

Compañía: Zanguango Teatro (Euskadi)

Lugar: Satélites Calle (Francelos)

23:00 | La Fortaleza

Compañía: A Feroz (Galicia & Portugal)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Martes, 21 de julio

10:00 a 14:30 | Taller "El desenterrador"

Impartido por: Sofía Asencio y Tomás Aragay

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Enchivas

Compañía: Begoña Cuquejo (La Performative) (Galicia/Suiza)

Lugar: Calle (Franqueirán)

23:00 | Mi madre y el dinero

Compañía: Anacarsis Ramos / Cía Pornotráfico (México)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Miércoles, 22 de julio

20:00 | Circanelo

Compañía: Fredi Muíño (Cía N+1) (Galicia)

Lugar: Calle (San Cristovo)

21:00 | MONTE

Compañía: Laboratorio Escénico (Galicia)

Lugar: Calle (San Paio)

23:00 | El cuerpo vacío

Compañía: CUATRO x CUATRO (México)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Jueves, 23 de julio

20:00 | Ribadavia 26 - La Volátil

Compañía: La Volátil (Galicia/Andalucía)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

21:00 | Acción Pálpito

Compañía: Dialeg Obert (Valencia)

Lugar: Calle (Plaza Buxán)

23:00 | Bioconstrucción

Compañía: Ibuprofeno Teatro (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Viernes, 24 de julio

20:00 | Jérôme Bel

Compañía: Jérôme Bel (por María Roja)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Estudio para una extracción (Doble pase)

Compañía: Poliana Lima (Madrid)

Lugar: Calle (Santo Domingo)

23:00 | José Afonso, en vivo en los coliseos 1983

Compañía: Teatro Experimental do Porto (Portugal)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Sábado, 25 de julio

10:00 a 14:30 | Taller con Poliana Lima

Impartido por: Poliana Lima

Lugar: Club Artístico

19:30 | Roland Mon Amour

Compañía: Cris Balboa (Galicia)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

21:00 | 361º – Proyecto Tránsito

Compañía: Proyecto Tránsito (Andalucía)

Lugar: Calle (Alameda)

23:00 | Atlas de anatomía

Compañía: Paula Quintana (Canarias)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo