La Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ofrecerá nueve días de espectáculos

La Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) celebrará su 42ª edición del 17 al 25 de julio de 2026, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano en Galicia. El anuncio de las fechas de celebración se realizaba ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, marcando el inicio del camino hacia una nueva edición que volverá a situar a la villa como epicentro de la creación escénica contemporánea.

Bajo la dirección artística de Sabela Mendoza y Gena Baamonde, el festival mantiene su apuesta por una programación diversa, con propuestas gallegas, estatales e internacionales. La actividad se desplegará durante nueve jornadas en espacios emblemáticos como el Auditorio del Castillo, la Igrexa da Madalena y la Casa de Cultura, además de extenderse a calles, plazas y rincones del casco histórico, reforzando su carácter abierto y cercano al público.

Referente

Los primeros nombres del cartel se darán a conocer en abril, en una edición que aspira a seguir consolidando la MIT como un referente cultural tanto en Galicia como fuera de ella. Más allá de los espectáculos, la Mostra funciona como un espacio de encuentro entre artistas, profesionales y espectadores, capaz de generar reflexión y comunidad en torno a las artes escénicas.

La dirección artística destaca que “A MIT é unha cita imprescindible do verán e queremos que siga sendo un espazo de encontro, celebración e tamén de pensamento. Cada edición convídanos a reunirnos arredor da cultura para imaxinar, compartir e abrir novas perspectivas. Nun tempo complexo, a arte segue sendo un lugar onde atoparnos e pensar o posible.”

El arranque organizativo de esta nueva edición viene marcado por la convocatoria de la 21 edición del Premio Abrente de Textos Teatrales, cuyas bases fueron aprobadas en el pleno celebrado esta semana en Ribadavia.

Apuesta por el talento

El alcalde, César Fernández, subrayó que “o Premio Abrente proxecta o nome de Ribadavia máis alá das nosas fronteiras e sitúanos como referente na creación teatral e na lingua galega”. En la misma línea, añadió que “é unha aposta firme polo talento, pola cultura e pola nosa lingua”, reafirmando el compromiso municipal con la MIT como “un dos eixos estratéxicos da política cultural local”.

“O teatro forma parte da identidade de Ribadavia e a MIT é o mellor escaparate dese compromiso. Desde o Concello imos seguir traballando para que continúe medrando e sendo un espazo de encontro, creación e proxección internacional”, subrayó el alcalde.

Promovida por el Concello de Ribadavia, la MIT cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Cultura y la Diputación de Ourense, además de sumar este año la colaboración de Acción Cultural Española, reforzando su proyección.