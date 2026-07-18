La 42 edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT): más de 20 espectáculos en Ribadavia

Ribadavia se convierte del 17 al 25 de julio en uno de los principales puntos de encuentro de las artes escénicas contemporáneas con la celebración de la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT). Durante nueve jornadas, el festival reúne una programación integrada por 25 espectáculos de teatro, danza, artes vivas, circo, performance y propuestas híbridas, además de diez actividades paralelas distribuidas en quince espacios históricos, calles, plazas y aldeas.

Como novedad, la MIT inicia una línea de trabajo para avanzar hacia un festival más inclusivo. En esta edición, cinco espectáculos incorporan ya recursos como audiodescripción e interpretación en lengua de signos. Los abonos y entradas pueden adquirirse en la web oficial.

Programa completo

Aquí puedes consultar la programación de todos los días del MIT:

Viernes, 17 de julio

19:00 | Inauguración

Lugar: Iglesia de la Magdalena

20:00 | El mirador (lectura performativa)

Compañía: Alomais Teatro (Galicia)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | El bolero

Compañía: Altraste Danza (Euskadi)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

23:00 | ICTUS (anatomía de "La última lección" de Castelao)

Compañía: Chévere (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Sábado, 18 de julio

12:00 | Entrega del Premio de la Academia Gallega de Teatro

Lugar: Ayuntamiento de Ribadavia (Salón de Plenos)

20:00 | Zoombies – (WIP)

Compañía: Pedro Vilela (Portugal)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Colapso

Compañía: Miguel Oyarzun & Juan Ayala (Madrid)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

23:00 | Mercedes y yo

Compañía: Janet Novás (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Domingo, 19 de julio

20:00 | El discurso – (WIP)

Compañía: Rosa Romero (Andalucía)

Lugar: Club Artístico

20:00 | Berenguela en la jaula

Compañía: Xarope Tulú y Galeteatro (Galicia)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

23:00 | Hospital de Campo

Compañía: Societat Doctor Alonso (Cataluña)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Lunes, 20 de julio

21:00 | El peor espectáculo del mundo. ¡De momento!

Compañía: Zanguango Teatro (Euskadi)

Lugar: Satélites Calle (Francelos)

23:00 | La Fortaleza

Compañía: A Feroz (Galicia & Portugal)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Martes, 21 de julio

10:00 a 14:30 | Taller "El desenterrador"

Impartido por: Sofía Asencio y Tomás Aragay

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Enchivas

Compañía: Begoña Cuquejo (La Performative) (Galicia/Suiza)

Lugar: Calle (Franqueirán)

23:00 | Mi madre y el dinero

Compañía: Anacarsis Ramos / Cía Pornotráfico (México)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Miércoles, 22 de julio

20:00 | Circanelo

Compañía: Fredi Muíño (Cía N+1) (Galicia)

Lugar: Calle (San Cristovo)

21:00 | MONTE

Compañía: Laboratorio Escénico (Galicia)

Lugar: Calle (San Paio)

23:00 | El cuerpo vacío

Compañía: CUATRO x CUATRO (México)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Jueves, 23 de julio

20:00 | Ribadavia 26 - La Volátil

Compañía: La Volátil (Galicia/Andalucía)

Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura

21:00 | Acción Pálpito

Compañía: Dialeg Obert (Valencia)

Lugar: Calle (Plaza Buxán)

23:00 | Bioconstrucción

Compañía: Ibuprofeno Teatro (Galicia)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Viernes, 24 de julio

20:00 | Jérôme Bel

Compañía: Jérôme Bel (por María Roja)

Lugar: Iglesia de la Magdalena

21:00 | Estudio para una extracción (Doble pase)

Compañía: Poliana Lima (Madrid)

Lugar: Calle (Santo Domingo)

23:00 | José Afonso, en vivo en los coliseos 1983

Compañía: Teatro Experimental do Porto (Portugal)

Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo

Sábado, 25 de julio