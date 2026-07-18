La 42 edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT): más de 20 espectáculos en Ribadavia
DEL 17 AL 25 DE JULIO
Consulta el programa completo de la 42ª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que ofrece 25 espectáculos y diez actividades paralelas entre el 17 y el 25 de julio.
Detalles del evento
Ribadavia se convierte del 17 al 25 de julio en uno de los principales puntos de encuentro de las artes escénicas contemporáneas con la celebración de la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT). Durante nueve jornadas, el festival reúne una programación integrada por 25 espectáculos de teatro, danza, artes vivas, circo, performance y propuestas híbridas, además de diez actividades paralelas distribuidas en quince espacios históricos, calles, plazas y aldeas.
Como novedad, la MIT inicia una línea de trabajo para avanzar hacia un festival más inclusivo. En esta edición, cinco espectáculos incorporan ya recursos como audiodescripción e interpretación en lengua de signos. Los abonos y entradas pueden adquirirse en la web oficial.
Programa completo
Aquí puedes consultar la programación de todos los días del MIT:
Viernes, 17 de julio
- 19:00 | Inauguración
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 20:00 | El mirador (lectura performativa)
- Compañía: Alomais Teatro (Galicia)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | El bolero
- Compañía: Altraste Danza (Euskadi)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 23:00 | ICTUS (anatomía de "La última lección" de Castelao)
- Compañía: Chévere (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Sábado, 18 de julio
- 12:00 | Entrega del Premio de la Academia Gallega de Teatro
- Lugar: Ayuntamiento de Ribadavia (Salón de Plenos)
- 20:00 | Zoombies – (WIP)
- Compañía: Pedro Vilela (Portugal)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Colapso
- Compañía: Miguel Oyarzun & Juan Ayala (Madrid)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 23:00 | Mercedes y yo
- Compañía: Janet Novás (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Domingo, 19 de julio
- 20:00 | El discurso – (WIP)
- Compañía: Rosa Romero (Andalucía)
- Lugar: Club Artístico
- 20:00 | Berenguela en la jaula
- Compañía: Xarope Tulú y Galeteatro (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 23:00 | Hospital de Campo
- Compañía: Societat Doctor Alonso (Cataluña)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Lunes, 20 de julio
- 21:00 | El peor espectáculo del mundo. ¡De momento!
- Compañía: Zanguango Teatro (Euskadi)
- Lugar: Satélites Calle (Francelos)
- 23:00 | La Fortaleza
- Compañía: A Feroz (Galicia & Portugal)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Martes, 21 de julio
- 10:00 a 14:30 | Taller "El desenterrador"
- Impartido por: Sofía Asencio y Tomás Aragay
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Enchivas
- Compañía: Begoña Cuquejo (La Performative) (Galicia/Suiza)
- Lugar: Calle (Franqueirán)
- 23:00 | Mi madre y el dinero
- Compañía: Anacarsis Ramos / Cía Pornotráfico (México)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Miércoles, 22 de julio
- 20:00 | Circanelo
- Compañía: Fredi Muíño (Cía N+1) (Galicia)
- Lugar: Calle (San Cristovo)
- 21:00 | MONTE
- Compañía: Laboratorio Escénico (Galicia)
- Lugar: Calle (San Paio)
- 23:00 | El cuerpo vacío
- Compañía: CUATRO x CUATRO (México)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Jueves, 23 de julio
- 20:00 | Ribadavia 26 - La Volátil
- Compañía: La Volátil (Galicia/Andalucía)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 21:00 | Acción Pálpito
- Compañía: Dialeg Obert (Valencia)
- Lugar: Calle (Plaza Buxán)
- 23:00 | Bioconstrucción
- Compañía: Ibuprofeno Teatro (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Viernes, 24 de julio
- 20:00 | Jérôme Bel
- Compañía: Jérôme Bel (por María Roja)
- Lugar: Iglesia de la Magdalena
- 21:00 | Estudio para una extracción (Doble pase)
- Compañía: Poliana Lima (Madrid)
- Lugar: Calle (Santo Domingo)
- 23:00 | José Afonso, en vivo en los coliseos 1983
- Compañía: Teatro Experimental do Porto (Portugal)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
Sábado, 25 de julio
- 10:00 a 14:30 | Taller con Poliana Lima
- Impartido por: Poliana Lima
- Lugar: Club Artístico
- 19:30 | Roland Mon Amour
- Compañía: Cris Balboa (Galicia)
- Lugar: Auditorio "Manuel María" de la Casa de la Cultura
- 21:00 | 361º – Proyecto Tránsito
- Compañía: Proyecto Tránsito (Andalucía)
- Lugar: Calle (Alameda)
- 23:00 | Atlas de anatomía
- Compañía: Paula Quintana (Canarias)
- Lugar: Auditorio "Rubén García" del Castillo
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