Agenda 8M | Actos por el Día de la Mujer en la provincia de Ourense

POR LA IGUALDAD

06 mar

Ourense
06-03-2026 01-05-2026
Presencial
Día internacional de la mujer, 8M
Programación 8M en la provincia de Ourense

Comarca de Ourense

Ourense

  • Semana del 8M
  • Iluminación en color violeta del Puente Romano de Ourense y de la fuente de Concepción Arenal como gesto simbólico por el Día Internacional de las Mujeres.
  • 6 de marzo
  • 08:45 — Manifiesto institucional en el salón de plenos del Concello.
  • 10:00 — Concentración convocada por Comisiones Obreras ante el edificio sindical con el lema «O poder das mulleres. Poder que constrúe».
  • 19:30 — Concerto 8M pola Igualdade das Mulleres en el Teatro Principal de Ourense, con la Xove Orquestra Ourensanía.
  • 8 de marzo
  • 10:15 — Carrera inclusiva de 1 km (Praza Maior).
  • 11:00 — VII Carrera de la Mujer (5 km).
  • Tarde — Manifestación feminista por el 8M por las calles del centro de la ciudad, convocada por colectivos feministas locales.
  • 9 de marzo
  • 10:00 — Acto de la Confederación Empresarial de Ourense en su sede y presentación del Reconocimiento Impulsa Marisol Novoa.
  • Marzo
  • 3, 10, 17 y 24 — Taller de empoderamiento para asociaciones de mujeres en el CIMM, impartido por Ana Pérez Cardoso.
  • 6 y 13 — Escape Room Estrelas para alumnado del CPR María Auxiliadora y del IES 12 de Outubro.
  • 17 — Inauguración de la exposición colectiva Marzo todo o ano (20:00, Sala Valente).
  • 25 — Entrega del XX Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades (20:00, Sala Valente).

Barbadás

  • 8 de marzo
  • 11:00–14:00 — Carpa informativa en A Valenzá.
  • 12:00 — Lectura del manifiesto en la rotonda de la Familia.
  • 15 de marzo
  • III Carrera por la Igualdad y contra la violencia en las calles de A Valenzá.
  • 28 de marzo
  • Curso de autodefensa para mujeres en la Casa da Mocidade.
  • Marzo y abril
  • Talleres en centros educativos.
  • 17 de abril
  • Representación teatral As alumnas (20:30, auditorio de la Casa da Cultura Manuel María).
Manifestación feminista 8M en Ourense
Comarca de Allariz–Maceda

Allariz

  • 8 de marzo
  • 11:30 — Lectura del manifiesto institucional (Praza Maior).
  • Andaina por la igualdad (inscripción previa).
  • 13:00 — Festival Alaricano pola Igualdade.
  • 11 de marzo
  • 11:00 — Taller intergeneracional Tecer comúns (Fogar dos Maiores).
  • 12 de marzo
  • 11:30 — Cuentacuentos musical en el CEIP Padre Feijoo.
  • 27 de marzo
  • 17:30 — Primer Café en Igualdade en el bar Fío do Liño (autocuidado, con Alba Pérez).
  • Marzo, abril y mayo
  • Ciclo de Cafés en Igualdade en diferentes espacios.

Comarca de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

  • 6 de marzo
  • 12:00 — Concentración en la Praza do Concello con lectura de manifiestos del alumnado de los institutos.
  • Actuación musical con colaboración del Conservatorio y lectura de declaración institucional.
  • 21:00 — Teatro: As Desterradas (Teatro Lauro Olmo).
  • 7 y 8 de marzo
  • Proyección de la película Hamnet.
  • 11 de marzo
  • Cineclub Groucho Marx proyecta La chica zurda.
  • 13 de marzo
  • 19:30 — Presentación del libro Traballadoras da liberdade en el edificio multiusos (con Rosa Ferreiro y Cristina de la Torre).

Comarca de O Carballiño

O Carballiño

  • 6 de marzo
  • 12:00 — Lectura del manifiesto institucional (Praza Maior o salón de actos del Concello).
  • 10 y 17 de marzo
  • Taller de arreglos florales primaverales.
  • 26 de marzo
  • Stand de la campaña «Agresión off: eu digo non á violencia sexual» en el IES nº1.

Comarca de Terra de Celanova

Celanova

  • 6 de marzo
  • 16:00 — Ruta Celanova, unha morea de BICs en feminino organizada por las asociaciones Amas de Casa Ilduara y Mulleres Rurais San Rosendo.
  • 8 de marzo
  • 11:00–20:00 — Mercado Con M de Muller en la plaza de abastos.
  • 18:30 — Concierto de la banda de música de Vilanova dos Infantes (Auditorio AMIC).
  • 9 de marzo
  • Acto con centros educativos organizado por la Mancomunidade Terra de Celanova (pabellón de As Triguerizas).

Comarca de Terra de Caldelas

Castro Caldelas

  • 6 de marzo
  • 12:00 — Descubrimiento de una obra realizada por alumnas de ganchillo de la asociación de jubiladas.
  • 12:15 — Entrega del IV Premio Muller Traballadora.
  • Lectura del manifiesto institucional.

Comarca de Ribeira Sacra

Parada de Sil

  • 14 de marzo
  • 18:00 — Proyección de un documental sobre mujeres de la localidad (Casa do Concello).
  • Obsequio para asistentes elaborado por la ANPA Os Noviños.

Comarca de O Ribeiro

Ribadavia

  • 6 de marzo
  • 19:30 — Presentación del libro 50 cartas a mi yo, de Alba Moreira (salón de actos del Concello).
  • 7 de marzo
  • 18:30 — Cata de vino por el Día de la Mujer (Museo do Viño de Galicia, inscripción previa).
  • 8 de marzo
  • 12:30 — Acto Día de Rosalía con representaciones teatrales (Dende Rosalía y Misterio resolto!) en la Casa da Cultura.
  • 9–13 de marzo
  • 16:00 — Talleres para la igualdad en centros sociales de Franqueirán, Sampaio, San Cristovo, Ribadavia y Francelos.
  • 14 de marzo
  • 19:30 — Estreno del cortometraje Muller en cadeira de rodas y coloquio con el director Xabier Bermúdez.
  • 16–27 de marzo
  • Exposición y talleres interactivos Chicas nuevas 24 horas (IES O Ribeiro).
  • 18–31 de marzo
  • Concurso infantil Debuxa Igualdade 2026 y exposición (Casa da Cultura).
  • 20 de marzo
  • 19:00 — Taller de escritura creativa (Escuela Infantil Picuxa, inscripción previa).

Mancomunidad de O Ribeiro

  • 6 de marzo
  • Lectura de manifiestos por el 8M en los concellos de la mancomunidad.
  • Talleres de flores secas en Cenlle, A Arnoia, Leiro y Beade.

Comarca de A Limia

Xinzo de Limia

  • 9 de marzo
  • 11:00 — Carrera escolar por el Día Internacional de las Mujeres.
  • 11:30 — Andaina.
  • 12:00 — Lectura del manifiesto.

Sandiás

  • 6 de marzo
  • 12:30–14:30 — Taller creativo Estoxos pola Igualdade (Casa da Cultura).
  • 18 de marzo
  • 16:30–17:30 — Actividad familiar homenaje a Rosalía de Castro: Sembrar en feminino y Poemas coloridos.

Comarca de Verín

Verín

  • 8 de marzo
  • 12:00 — Acto institucional ante el Concello organizado por el CIM de la Mancomunidade de Verín con la colaboración de CDR Portas Abertas, Cruz Roja y Femuro.

