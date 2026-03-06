Agenda 8M | Actos por el Día de la Mujer en la provincia de Ourense

Semana del 8M

Iluminación en color violeta del Puente Romano de Ourense y de la fuente de Concepción Arenal como gesto simbólico por el Día Internacional de las Mujeres.

6 de marzo

08:45 — Manifiesto institucional en el salón de plenos del Concello.

10:00 — Concentración convocada por Comisiones Obreras ante el edificio sindical con el lema «O poder das mulleres. Poder que constrúe».

19:30 — Concerto 8M pola Igualdade das Mulleres en el Teatro Principal de Ourense, con la Xove Orquestra Ourensanía.

8 de marzo

10:15 — Carrera inclusiva de 1 km (Praza Maior).

11:00 — VII Carrera de la Mujer (5 km).

Tarde — Manifestación feminista por el 8M por las calles del centro de la ciudad, convocada por colectivos feministas locales.

9 de marzo

10:00 — Acto de la Confederación Empresarial de Ourense en su sede y presentación del Reconocimiento Impulsa Marisol Novoa.

Marzo

3, 10, 17 y 24 — Taller de empoderamiento para asociaciones de mujeres en el CIMM, impartido por Ana Pérez Cardoso.

6 y 13 — Escape Room Estrelas para alumnado del CPR María Auxiliadora y del IES 12 de Outubro.

17 — Inauguración de la exposición colectiva Marzo todo o ano (20:00, Sala Valente).