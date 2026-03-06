Agenda 8M | Actos por el Día de la Mujer en la provincia de Ourense
POR LA IGUALDAD
06 mar
Detalles del evento
Ourense
06-03-2026 01-05-2026
Presencial
Programación 8M en la provincia de Ourense
Comarca de Ourense
Ourense
- Semana del 8M
- Iluminación en color violeta del Puente Romano de Ourense y de la fuente de Concepción Arenal como gesto simbólico por el Día Internacional de las Mujeres.
- 6 de marzo
- 08:45 — Manifiesto institucional en el salón de plenos del Concello.
- 10:00 — Concentración convocada por Comisiones Obreras ante el edificio sindical con el lema «O poder das mulleres. Poder que constrúe».
- 19:30 — Concerto 8M pola Igualdade das Mulleres en el Teatro Principal de Ourense, con la Xove Orquestra Ourensanía.
- 8 de marzo
- 10:15 — Carrera inclusiva de 1 km (Praza Maior).
- 11:00 — VII Carrera de la Mujer (5 km).
- Tarde — Manifestación feminista por el 8M por las calles del centro de la ciudad, convocada por colectivos feministas locales.
- 9 de marzo
- 10:00 — Acto de la Confederación Empresarial de Ourense en su sede y presentación del Reconocimiento Impulsa Marisol Novoa.
- Marzo
- 3, 10, 17 y 24 — Taller de empoderamiento para asociaciones de mujeres en el CIMM, impartido por Ana Pérez Cardoso.
- 6 y 13 — Escape Room Estrelas para alumnado del CPR María Auxiliadora y del IES 12 de Outubro.
- 17 — Inauguración de la exposición colectiva Marzo todo o ano (20:00, Sala Valente).
- 25 — Entrega del XX Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades (20:00, Sala Valente).
Barbadás
- 8 de marzo
- 11:00–14:00 — Carpa informativa en A Valenzá.
- 12:00 — Lectura del manifiesto en la rotonda de la Familia.
- 15 de marzo
- III Carrera por la Igualdad y contra la violencia en las calles de A Valenzá.
- 28 de marzo
- Curso de autodefensa para mujeres en la Casa da Mocidade.
- Marzo y abril
- Talleres en centros educativos.
- 17 de abril
- Representación teatral As alumnas (20:30, auditorio de la Casa da Cultura Manuel María).
Comarca de Allariz–Maceda
Allariz
- 8 de marzo
- 11:30 — Lectura del manifiesto institucional (Praza Maior).
- Andaina por la igualdad (inscripción previa).
- 13:00 — Festival Alaricano pola Igualdade.
- 11 de marzo
- 11:00 — Taller intergeneracional Tecer comúns (Fogar dos Maiores).
- 12 de marzo
- 11:30 — Cuentacuentos musical en el CEIP Padre Feijoo.
- 27 de marzo
- 17:30 — Primer Café en Igualdade en el bar Fío do Liño (autocuidado, con Alba Pérez).
- Marzo, abril y mayo
- Ciclo de Cafés en Igualdade en diferentes espacios.
Comarca de Valdeorras
O Barco de Valdeorras
- 6 de marzo
- 12:00 — Concentración en la Praza do Concello con lectura de manifiestos del alumnado de los institutos.
- Actuación musical con colaboración del Conservatorio y lectura de declaración institucional.
- 21:00 — Teatro: As Desterradas (Teatro Lauro Olmo).
- 7 y 8 de marzo
- Proyección de la película Hamnet.
- 11 de marzo
- Cineclub Groucho Marx proyecta La chica zurda.
- 13 de marzo
- 19:30 — Presentación del libro Traballadoras da liberdade en el edificio multiusos (con Rosa Ferreiro y Cristina de la Torre).
Comarca de O Carballiño
O Carballiño
- 6 de marzo
- 12:00 — Lectura del manifiesto institucional (Praza Maior o salón de actos del Concello).
- 10 y 17 de marzo
- Taller de arreglos florales primaverales.
- 26 de marzo
- Stand de la campaña «Agresión off: eu digo non á violencia sexual» en el IES nº1.
Comarca de Terra de Celanova
Celanova
- 6 de marzo
- 16:00 — Ruta Celanova, unha morea de BICs en feminino organizada por las asociaciones Amas de Casa Ilduara y Mulleres Rurais San Rosendo.
- 8 de marzo
- 11:00–20:00 — Mercado Con M de Muller en la plaza de abastos.
- 18:30 — Concierto de la banda de música de Vilanova dos Infantes (Auditorio AMIC).
- 9 de marzo
- Acto con centros educativos organizado por la Mancomunidade Terra de Celanova (pabellón de As Triguerizas).
Comarca de Terra de Caldelas
Castro Caldelas
- 6 de marzo
- 12:00 — Descubrimiento de una obra realizada por alumnas de ganchillo de la asociación de jubiladas.
- 12:15 — Entrega del IV Premio Muller Traballadora.
- Lectura del manifiesto institucional.
Comarca de Ribeira Sacra
Parada de Sil
- 14 de marzo
- 18:00 — Proyección de un documental sobre mujeres de la localidad (Casa do Concello).
- Obsequio para asistentes elaborado por la ANPA Os Noviños.
Comarca de O Ribeiro
Ribadavia
- 6 de marzo
- 19:30 — Presentación del libro 50 cartas a mi yo, de Alba Moreira (salón de actos del Concello).
- 7 de marzo
- 18:30 — Cata de vino por el Día de la Mujer (Museo do Viño de Galicia, inscripción previa).
- 8 de marzo
- 12:30 — Acto Día de Rosalía con representaciones teatrales (Dende Rosalía y Misterio resolto!) en la Casa da Cultura.
- 9–13 de marzo
- 16:00 — Talleres para la igualdad en centros sociales de Franqueirán, Sampaio, San Cristovo, Ribadavia y Francelos.
- 14 de marzo
- 19:30 — Estreno del cortometraje Muller en cadeira de rodas y coloquio con el director Xabier Bermúdez.
- 16–27 de marzo
- Exposición y talleres interactivos Chicas nuevas 24 horas (IES O Ribeiro).
- 18–31 de marzo
- Concurso infantil Debuxa Igualdade 2026 y exposición (Casa da Cultura).
- 20 de marzo
- 19:00 — Taller de escritura creativa (Escuela Infantil Picuxa, inscripción previa).
Mancomunidad de O Ribeiro
- 6 de marzo
- Lectura de manifiestos por el 8M en los concellos de la mancomunidad.
- Talleres de flores secas en Cenlle, A Arnoia, Leiro y Beade.
Comarca de A Limia
Xinzo de Limia
- 9 de marzo
- 11:00 — Carrera escolar por el Día Internacional de las Mujeres.
- 11:30 — Andaina.
- 12:00 — Lectura del manifiesto.
Sandiás
- 6 de marzo
- 12:30–14:30 — Taller creativo Estoxos pola Igualdade (Casa da Cultura).
- 18 de marzo
- 16:30–17:30 — Actividad familiar homenaje a Rosalía de Castro: Sembrar en feminino y Poemas coloridos.
Comarca de Verín
Verín
- 8 de marzo
- 12:00 — Acto institucional ante el Concello organizado por el CIM de la Mancomunidade de Verín con la colaboración de CDR Portas Abertas, Cruz Roja y Femuro.
