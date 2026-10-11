Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 11 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las complejas relaciones entre madres e hijas, en clave de humor

Hoy, domingo 11 de octubre

O Carballiño / Auditorio

A las 20:00 horas

Entrada libre

El grupo de teatro Tiruleque organiza una nueva edición de la Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que este año reúne a diez compañías procedentes de distintos puntos de Galicia y Lleida. Las propuestas recorrerán géneros como el humor, el drama, la historia y la crítica social. La cita de hoy será con la compañía Farándula Velutina, de Corcubión, y la obra “Mamá!”, una propuesta escénica centrada en la profundidad y complejidad de las relaciones entre madres e hijas son profundas y complejas. En ella se exploran los matices de estas relaciones a través de nueve historias divertidas en las que madres e hijas se insultan, se respetan, se abrazan, se pelean, se buscan, se distancian, se ignoran, se cuidan, se odian y, por supuesto, se aman.

El certamen continuará el lunes con la obra “Xa é hora”, de Teatro Pesadelo de Vedra.

Piñor vive su jornada dominical con motor, ocio y callos en el menú

Hoy, domingo 11 de octubre

Piñor / Praza do Arenteiro

Desde las 10:00 horas

25 euros

Novena edición de la Festa dos Callos en un evento festivo que combina la tradicional comida popular de otoño, la concentración de vehículos clásicos y actividades de ocio para toda la familia. El programa arrancará a las 10,00 horas con la IX Ruta de Motos Clásicas desde Arenteiro. Durante la mañana y también por la tarde, habrá hinchables gratuitos para los más pequeños y exposición de las motos clásicas para el público asistente. A las 14,00 horas dará comienzo el gran “xantar” popular.

Productos locales, de segunda mano y temporada en la Feria Bio de Celanova

Hoy, domingo 11 de octubre

Celanova / Claustro barroco

De 10:00 a 20:00 horas

La Feria Bio reúne un año más productos de proximidad, de temporada, de la huerta o naturales, entre otros, e invita a participar en un gran mercado de segunda mano con ropa, juguetes, calzado o muebles, entre otros. De forma paralela, se celebra el Concurso de Pinchos en toda la villa y el grupo Claxon actuará a las 19,00 horas en la Plaza Mayor.

Música, degustaciones y tradición en el último día de la Festa da Pataca

Hoy, domingo 11 de octubre

Vilar de Barrio

Desde las 11:00 horas

Último día de la Festa da Pataca con pasacalles con Rufas de Balteiro desde Ribeira de Pena (Portugal), seguidos a mediodía por el desfile “O rural e a pataca”. El pregón oficial de esta 47 edición acontecerá a las 12,30 horas y a las 14,30 se servirá el gran Xantar Popular. Durante la tarde, degustaciones, juegos populares y foliada.

Nueve pinchos de la provincia, en la Ruta de Tapas de Galicia

Hasta el 18 de octubre

Provincia / varios lugares

Nueve establecimientos de la provincia participan en la quinta Ruta de Tapas y Pinchos de Galicia, que, hasta el día 18, invita a descubrir la gastronomía gallega a través de elaboraciones de tres bocados en bares y restaurantes de las cuatro provincias gallegas que combinan producto, creatividad y talento hostelero. Los establecimientos ourensanos participantes son La Zapatería del Abuelo, La Estación de Lomán, Hotel Restaurante Pallabarro, Restaurante O Campanario, Restaurante Prieto, Club Santo Domingo, Bágoa Gastrobar, Fuentefría y Graduado 2.0.