Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 13 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Mercadillo de segunda mano y entroidos en la jornada dominical

Hoy, domingo 13 de septiembre

Esgos / Varios lugares

Todo el día

Entrada libre

Intensa jornada en la localidad. Por un lado, el Concello organiza un mercadillo vecinal de segunda mano en la Plaza de Saa y la plaza del Afilador, que albergarán diversos puestos con artículos de segunda mano a precios reducidos, que permanecerán abiertos al público desde las 11,00 horas hasta las 19,00 horas.

Por otro lado, la Asociación Cultural Etnográfica Felos e Madamas do Concello de Esgos promueve la II Xuntanza de Entroidos, un evento de exhibición que se celebrará a las 12,00 horas en la praza da Souteira. Esta segunda edición reunirá a destacadas representaciones de las fiestas tradicionales de la provincia, contando con la participación de los Cabreiros de Muíños, el Fulión de Viana do Bolo, los Follateiros de Lobios, las Pantallas de Xinzo y los Felos e Madamas de Esgos.

La Milla Urbana celebra su 38 edición en el día grande del Cristo de O Barco

Hoy, domingo 13 de septiembre

O Barco / Calles de la villa

Desde las 17:00 horas

Día grande de las fiestas del Santo Cristo con una de las citas más esperadas de la programación. A las 17,00 horas se disputará la 38 edición de la Milla Urbana do Barco, en la que los participantes realizarán un circuito junto al paseo del Malecón. A las 20,30 horas, comenzará la animación musical de la orquesta Capitol y la formación América de Vigo, a las 22,00 horas.

Cervan y Sueños de Ítaca ponen la nota musical a las fiestas de O Carballiño

Hoy, domingo 13 de septiembre

O Carballiño / Plaza Mayor

A las 21:00 horas

Entrada libre

Continúan las celebraciones de las fiestas de San Cibrao en la localidad, que durante varios días rinde homenaje una vez más al santo patrón de O Carballiño con un extenso programa dirigido tanto a jóvenes como a mayores. En la jornada de hoy habrá un concierto de Cervan y Sueños de Ítaca como parte del ciclo “Feito no Carballiño”. Ambos grupos, muy conocidos en la localidad, harán que el público cante, baile y disfrute del espectáculo. El programa festivo continuará el martes, cuando comienzan los días grandes.

Coches y motos clásicas junto al Castillo de Maceda

Hoy, domingo 13 de septiembre

Maceda / Castillo

Desde las 10:30 horas

Con inscripción

Concentración de coches y motos clásicas. Arrancará a las 10,30 horas con el encuentro en el Castillo de Maceda. A continuación tendrá lugar la salida de la ruta de 25 kilómetros que incluirá dos paradas para visita y foto. Si bien las inscripciones para participar están cerradas, los vecinos podrán acercarse a ver estos vehículos clásicos.