PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 15 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Igualdade, impulsa a III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia na Valenzá, unha cita reivindicativa xa consolidada na programación do 8M. O obxectivo é visibilizar a perspectiva de xénero no deporte e colaborar no desterro de estereotipos femininos e masculinos neste ámbito.
Non se trata dunha proba competitiva, é participativa e busca concienciar sobre a igualdade a contra a violencia. De feito, os participantes poden facer os 5 kilómetros de percorrido correndo, camiñando, en bicicleta, patín ou mesmo coas mascotas. Ademais, a carreira conta cunha opción inclusiva, de 200 metros de distancia. A III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia comeza ás 11,00 horas na Glorieta da Familia da Valenzá.
RELIGIÓN
Ribadavia / San Lázaro
Comienzan las celebraciones religiosas en honor a San Lázaro con el inicio de la novena. Para inaugurarla, saldrá la procesión desde la capilla de San Lázaro hasta el Santuario del Portal y, a continuación tendrá lugar la santa misa. Desde hoy habrá misas diarias. El programa de fiestas será del 30 de mazo al 6 de abril.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Doméstica”
Muestra de lenguajes y soportes muy diversos con creaciones que forman parte de la Colección de Arte Afundación y combinan elementos tradicionales del bodegón con una perspectiva innovadora y conceptual. La exposición busca mostrar los objetos desde una perspectiva contemporánea.
CINE
O Barco / Doble pase
Cine familiar con “Goat, como cabras”, la historia de una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol. A seguir, “Aida y vuelta”, que aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción como fuera con los actores.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Read me”
El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.
ÓPERA
Ourense / “La Bohéme”
En el París bohemio del siglo XIX, cuatro amigos artistas sobreviven entre sueños y pobreza en una buhardilla. Una noche, el poeta Rodolfo conoce a Mimì, una joven costurera enferma, y entre ellos surge un amor tan intenso como frágil. Mientras la ciudad vibra de alegría, la pareja y sus amigos viven momentos de pasión, humor y esperanza. Una de las óperas más famosas de todos los tiempos.
CINE
Verín / Triple pase
Cine familiar con “Tom y Jerry. Aventura en el tiempo” y doble pase de “Sirat”, la nominada película de Oliver Laxe, en la que un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses.
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