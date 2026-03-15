Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 15 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Máis de 300 persoas correrán en defensa da igualdade na Valenzá

O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Igualdade, impulsa a III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia na Valenzá, unha cita reivindicativa xa consolidada na programación do 8M. O obxectivo é visibilizar a perspectiva de xénero no deporte e colaborar no desterro de estereotipos femininos e masculinos neste ámbito.

Non se trata dunha proba competitiva, é participativa e busca concienciar sobre a igualdade a contra a violencia. De feito, os participantes poden facer os 5 kilómetros de percorrido correndo, camiñando, en bicicleta, patín ou mesmo coas mascotas. Ademais, a carreira conta cunha opción inclusiva, de 200 metros de distancia. A III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia comeza ás 11,00 horas na Glorieta da Familia da Valenzá.

Onde: a valenzá

Cando: ás 11:00 horas

RELIGIÓN

Ribadavia / San Lázaro

Comienzan las celebraciones religiosas en honor a San Lázaro con el inicio de la novena. Para inaugurarla, saldrá la procesión desde la capilla de San Lázaro hasta el Santuario del Portal y, a continuación tendrá lugar la santa misa. Desde hoy habrá misas diarias. El programa de fiestas será del 30 de mazo al 6 de abril.

DÓNDE : capilla de san lázaro

CUÁNDO: a las 11,45 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Doméstica”

Muestra de lenguajes y soportes muy diversos con creaciones que forman parte de la Colección de Arte Afundación y combinan elementos tradicionales del bodegón con una perspectiva innovadora y conceptual. La exposición busca mostrar los objetos desde una perspectiva contemporánea.

DÓNDE : sala afundacion

CUÁNDO: hasta el 13 de junio

CINE

O Barco / Doble pase

Cine familiar con “Goat, como cabras”, la historia de una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol. A seguir, “Aida y vuelta”, que aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción como fuera con los actores.

DÓNDE : Teatro Lauro Olmo

CUÁNDO: 17,00 y 19,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Read me”

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE : CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: hasta 5 de abril

ÓPERA

Ourense / “La Bohéme”

En el París bohemio del siglo XIX, cuatro amigos artistas sobreviven entre sueños y pobreza en una buhardilla. Una noche, el poeta Rodolfo conoce a Mimì, una joven costurera enferma, y entre ellos surge un amor tan intenso como frágil. Mientras la ciudad vibra de alegría, la pareja y sus amigos viven momentos de pasión, humor y esperanza. Una de las óperas más famosas de todos los tiempos.

DÓNDE : auditorio municipal

CUÁNDO: a las 19,00 horas

CINE

Verín / Triple pase

Cine familiar con “Tom y Jerry. Aventura en el tiempo” y doble pase de “Sirat”, la nominada película de Oliver Laxe, en la que un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses.