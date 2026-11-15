Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 15 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El universo del pop deconstruido e incalificable de Miaw llega a Ourense

Hoy, domingo 15 de noviembre

Ourense / Café & Pop Torgal

A las 10:30 horas

Desde 15 euros

Concierto de Miaw en Ourense. El dúo ofrece una actuación marcada por su personal combinación de pop deconstruido, uk bass, shoegaze y trip hop noventero. Formado por el productor danés Frederik Fog y la artista neerlandesa Liza Dries, Miaw se ha convertido en una de las nuevas propuestas más prometedoras de la electrónica alternativa europea gracias a una identidad sonora que desafía cualquier clasificación. Su música combina breakbeats acelerados, sintetizadores arpegiados, samples poco convencionales y melodías pop para construir canciones que se sitúan en un territorio propio, a medio camino entre el club, el remix y la experimentación. En los últimos meses, Miaw ha participado en algunos de los principales escaparates de la nueva música europea. Entradas a la venta en dice.fm.

El músico carballiñés Alfonso Medela sube su nuevo jazz al escenario local

Hoy, domingo 15 de noviembre

O Carballiño / Auditorio

A las 19:30 horas

5 euros

Concierto de jazz del Alfonso Medela Trío y Rubén Fernández. El músico carballiñés subirá al escenario de su villa natal con una nueva propuesta, en la que tocará con su trío habitual acompañado por Rubén Fernández, de Vigo. Con formación clásica, Alfonso Medela encuentra en el jazz y la música moderna la mejor manera de transmitir su sensibilidad y expresividad. El artista, reconocido a nivel nacional por su versatilidad, ha recorrido los locales y clubes de jazz más especializados de España. Entradas en la taquilla del auditorio.

Jornadas para analizar la situación, el futuro y los retos del vino gallego

Lunes 16 de noviembre

Ribadavia / Museo do Viño

A las 10:00 horas

Entrada libre

Quinta edición de las jornadas "Falemos do futuro da vitivinicultura galega", reuniendo a profesionales del sector para debatir sobre el presente y los retos del vino gallego. Habrá una masterclass impartida por Miguel Crunia sobre los vinos del futuro y nuevos retos, y Susie & Peter con el futuro del vino. La entrada es gratuita, aunque el aforo se limita a 50 personas.

Formación sobre maridaje con vinos de Monterrei y gastronomía de la zona

Lunes 16 de noviembre

Viana do Bolo / Centro Social

A las 11:30 horas

Con inscripción

Actividad formativa de maridaje con vinos de Monterrei y productos IXP del territorio, impartida por el presidente de la Asociación de Sumilleres de Galicia, el formador Juanjo Figueroa. Abierta al público en general, especialmente para hostelería, productores agroalimentarios y bodegas. Inscripciones en jftreus@gmail.com.

Rebulir celebra sus 20 años de cultura popular con "Beizón"

Viernes 20 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas

Desde 2 euros

Beizón es un deseo de bienestar, de futuro y del camino por recorrer, pero también una expresión de gratitud por lo vivido y compartido. Así se concibe esta gala, que clausurará los 20 años de la asociación cultural Rebulir con un recorrido por la danza y la música tradicionales, a través de las colecciones, los hitos y los eventos que han marcado esta trayectoria. A lo largo de estos veinte años, Rebulir ha crecido desde Ramirás hasta abrirse a Galicia y al mundo. Entradas en ataquilla.com.

HOY EN OURENSE

Ourense / Familiar

Musical basado en la película Zootrópolis. Entradas a la venta en entradas.ourenseplan.com.

Dónde: Auditorio

Cuándo: A las 17:00 horas

Ourense / Cine

Proyección de la película "Barry Lyndon", sobre un joven irlandés ambicioso y sin escrúpulos que debe emigrar a causa de un duelo. Sólo para socios.

Dónde: Cineclube Padre Feijóo

Cuándo: A las 18:00 horas

Ourense / Literatura

"Las flores tardías", un viaje por la poesía a través del arte con propuestas de literatura, música y teatro.