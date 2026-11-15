Los sondeos desatan pánicos y euforias

Café, mitin, copa y puro. El sábado es el día mitinero por excelencia. Pero el de ayer fue un sábado mitinero pasado por agua. En media España caía del cielo. En la otra media se pudo escuchar el chapoteo del jarrazo de agua fría sobre Sánchez, que hemos sabido que Cristian Corvillo, el exchófer, no era un “cualquiera”. Cada vez que Sánchez dice no conocer a alguien, ese alguien acaba en el talego.

Presuntamente y tal y tal: Corvillo manejaba fondos, se paseaba por Ferraz, y tenía negocios con Ábalos y Cerdán. Corvillo es un hilo del que aún está empezando a tirar la UCO. El enésimo hilo de la banda del Peugeot. Sabe Dios lo que saldrá al final, cuando se desenrede toda la madeja. ¿La esperanza de Sánchez? Que eso ocurra dentro de mucho tiempo. Y nunca antes del 29N.

Pero, seamos francos –con perdón–: al presidente ya no le moja la lluvia de la corrupción. No sé si es sobredosis, aburrimiento o Manual de Resistencia. O quizá sea cierto eso de que la corrupción no pasa factura en las elecciones. El votante partidista tiende a pensar que el corrupto es una manzana podrida dentro de un ecosistema ejemplar. A Sánchez se le ha podrido la cesta entera, pero aún hay un 25 o 30% de españoles que parecen dispuestos a votarle a cualquier precio. Para reflexionar.

Feijóo desembarcó ayer en Santiago de Compostela junto a Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Diego Calvo. Por segundo día consecutivo, el centro de su mensaje no fue zaherir al Gobierno, sino exhibir su músculo favorito: la gestión.

Una idea audaz sobre lo público, que a menudo parece patrimonio de la izquierda. Feijóo estuvo hábil al subrayar que lo público no se defiende coreando consignas en las calles mientras lo quiebras, sino “gestionándolo bien”.

Y un matiz para los apasionados de la asesoría política: ya no hay duda alguna de que el PP lo está apostando todo a la gestión, mientras continúa dejando a Vox el espacio de la defensa de las ideas.

Las últimas horas han sido de histeria en las sedes de PP, PSOE y Vox. Las encuestas salen del horno como bollos en panadería, y ya son varias las que reflejan que la distancia entre el PP y PSOE ha comenzado a estrecharse. Eso le ha servido a Sánchez para proclamar solemnemente el inicio de “la remontada”. Pero no es más que retórica electoral. La remontada es improbable, lo sabe hasta el chófer de Sánchez, pero evitar una debacle sin precedentes todavía está en su mano.

La clave está en la comparación con 2023, cuando el PP se presentó en la campaña con una escueta distancia de 6 puntos porcentuales sobre el PSOE. Ahora la diferencia entre ambos es de cerca de 15 puntos. Mucho más difícil, nunca imposible. Entre otras cosas porque, excepto los más jovenzuelos, todos recordamos aquel triste 14 de marzo de 2004.

Los mismos sondeos que están rebajando las cifras del PP continúan engrosando las de Vox. No sabemos si es que el voto de Vox ha dejado de ser oculto, o si es que en realidad su nuevo techo va a ser altísimo. Al PP le preocupa ese ascenso, me dicen en Génova, pero a esta hora del sábado en que escribo, todavía tienen más interés en las cifras de la suma que en el reparto de escaños entre ambos. La prioridad nacional, proclaman, es echar a Sánchez.

Curiosamente el presidente del Gobierno caricaturizó esta semana a los españoles que creen que todo en un país se arregla si cambias a la persona que está al frente. Lo dijo también como si todo lo que está sin arreglar en España dependiera de la oposición y no de él, que lleva ocho años atornillado a La Moncloa. Es un tipo irrepetible. Gracias a Dios. Que irrepetible significa que no se puede repetir.

En Galicia, Ana Pontón pidió el voto de los “inconformistas” para el BNG. Pero el BNG no puede acoger a los votantes cabreados con un Gobierno que fue posible en 2020 y en 2023 gracias a que lo votaron en ambas investiduras. Es casi imposible encontrar en sus mítines crítica alguna a Sánchez. En el de Tomiño, Pontón puso todos sus esfuerzos en atacar a la oposición, entre la que obviamente no se encuentra el BNG, para quien habría que inventar una nueva categoría, tal vez la “cooperación necesaria” con el Gobierno, si es que no la “connivencia”.

Yo entiendo que a Sánchez hay que combatirlo con todo. Pero a veces me produce náuseas toda esta infantilización de la política"

Más fruta. La otra anécdota de la jornada: tras las quejas de Sánchez sobre los insultos que recibe, Díaz Ayuso se plantó en el mitin de Torrejón de Ardoz con una camiseta con el lema en francés “J’aime les fruits” (“me gustan las frutas”). Yo entiendo que a Sánchez hay que combatirlo con todo, incluidos los golpes de efecto. Pero a veces me produce náuseas toda esta infantilización de la política. Y no lo digo solo por Ayuso, sino también por los carteles que adornaron el mitin de Sánchez en Palma: “La Peter lo peta”, “El perro ha salido a pasear” y “¡Viva las Charos!”. ¿Vivan las Charos? ¿En serio? Esta gente está fatal de lo suyo.

El PNV se ha vuelto tan irrelevante como merece. Atrás quedan los tiempos en que la palabra de un líder vasco era una orden para el Consejo de Ministros. Siguen jugando la baza de la coacción, pero menos, porque abrazarse a Sánchez es morir; te abraza, te asfixia, te come.

Aitor Esteban, ese señor que siempre parece que está reflexionando sobre la Suma Teológica, ha confesado su temor a los primeros meses de un gobierno de PP y Vox: “serán una ofensiva total”. Será merecido. Por la traición del PNV a Rajoy llegó Sánchez al poder. Y por el cinismo de criticar en público al Gobierno y no romper jamás los pactos en privado ha logrado seguir en La Moncloa. ¿Lo pagarán? No. En realidad, ya lo están pagando.

Desde el País Vasco del PNV llegaron ayer las imágenes más lamentables de lo que llevamos de campaña: una turba de proetarras atacando a pedradas un mitin del PP en Hernani. El joven candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echevarría, fue agredido por 200 salvajes. Estuvo rápido Abascal, que sabe bien de qué va esto, expresando su solidaridad: “Las milicias de Otegi y Sánchez no soportan la libertad”.